Voldtægtssag vokser: Nu er der 26 ofre

Svensk politi står med en skræmmende omfattende sag om voldtægter. En 34-årig mand fra Stockholm er fængslet og er nu mistænkt for at have voldtaget hele 26 kvinder. Sagen vokser uge for uge.

- Nogen har selv meldt sig til politiet. Andre har vi identificeret ud fra blandt andet filmmateriale, siger anklager Helena Nordstrand ifølge Aftonbladet. Politiet har også fundet frem til kvinder, der har sendt sms'er til den 34-årige, hvor de anklager ham for voldtægt.

Holder sagen hele vejen til dom kan han være den værste voldtægtsforbryder i Sveriges historie. Manden selv nægter sig skyldig.

Manden har fået tilnavnet Nyttorgsmannen - Nytorvsmanden - fordi de fleste af voldtægterne er sket i hans egen lejlighed på Nytorget i den svenske hovedstad. Voldtægterne ligner hinanden - han voldtager og filmer sine ofre, mens de sover.

Politiets teori er, at han bedøver kvinderne, omend der ikke er fundet nogen fysiske beviser endnu.

Ved anholdelsen arbejdede manden som sikkerhedsvagt og levede et tilsyneladende helt almindeligt liv. Da han blev anholdt i forbindelse med en narkoforbrydelse, tømte politiet hans telefon, og det var her man fandt de mange overgrebsfilm. Herefter er der foregået et intenst arbejde med at identificere ofrene på videoerne.

- Kvinderne er på hans egen alder. Nogen har ikke vidst, hvad de var blevet udsat for, før de blev kontaktet af politiet, siger anklageren.

Politiet har opfordret kvinder til at henvende sig, hvis de mener, at de er blevet voldtaget af manden.