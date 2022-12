Voldtægtssigtet betjent fra Fyn under luppen hos DUP

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker nu fynsk betjent, der også er sigtet for at have voldtaget og truet en kvinde på livet

En politibetjent ved Fyns Politi er lige nu under luppen for tjenestemisbrug, voldtægt og dødstrusler.

Det skriver DR Fyn, der har indsigt i dokumenter fra DUP (Den uafhængige Politiklagemyndighed), der lige nu er igang med at efterforske en række anmeldelser mod betjenten.

Dokumenterne viser, at betjenten mistænkes for at have misbrugt sin stilling ved at videredele fortrolige oplysninger og have foretaget uberettigede opslag i politiets systemer.

DUP vil hverken be- eller afkræfte, om det drejer sig om en betjent fra Fyns Politi. Heller ikke Fyns Politi vil udtale sig om sagen, da Ekstra Bladet henvender sig.

Voldtægter og dødstrusler

Tilbage i oktober blev selvsamme betjent sigtet af Sydøstjyllands Politi blandt andet for voldtægt og dødstrusler.

Advokaten til den forurettede kvinde, Christian Finding Jensen, har tidligere udtalt, at betjenten blandt andet skulle have truet med at dræbe kvinden med sin tjenestepistol. Advokaten vil ikke kommentere yderligere på sagen.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra den sigtede betjent. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.