Voldtægtstiltalt læge: Mangler journaler

30-årig læge nægter sig skyldig i at have krænket fire kvindelige patienter - selv mener han, at undersøgelserne var lægefagligt begrundet

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): De groft krænkende undersøgelser, som en 30-årige læge er tiltalt for at have udført på fire kvindelige patienter, er ikke til at finde i hans journaler.

Det kom frem tirsdag, hvor retssagen mod den unge læge begyndte i et tætpakket retslokale tirsdag.

Selv vil den 30-årige argumentere for, at de undersøgelser, han har foretaget sig på sine patienter, er lægeligt begrundet. Han er tiltalt for at have krænket i alt fire kvinder i forbindelse med sit arbejde på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

- Det her er en kompleks sag, hvor man skal vurdere, om den tiltalte som følge af sin stilling har misbrugt sin autoritet, sagde anklager Rosa Pape under sin forelæggelse.

Ifølge anklageskriftet har den nyuddannede læge foretaget rektale - og vaginale undersøgelser og befølt patienternes bryster. Kvinderne var hovedsagligt til undersøgelse på Ortopædkirurgisk Afdeling på Viborg Sygehus for skader på knæ, ankler, albuer og andre led.

Ifølge det groveste af tiltalepunkterne skulle den 30-årige læge have lavet både en rektal- og vaginalundersøgelse med sine fingre på en 27-årig kvinde, der var indlagt på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital på grund af høj feber 20. marts i år.

Senere kom det dog frem, at lægen hverken arbejdede på afdelingen eller var på vagt.

- Vi foretager jo altid undersøgelser ud fra patientens bedste, sagde den unge læge i begyndelsen af sin afhøring.

Mærkede ikke ubehag på patienter

Den 30-årige læge har siddet varetægtsfængslet siden marts. Efter den feberomtågede kvinde stod frem sin oplevelse i Aarhus Stiftstidende har yderligere tre kvinder politianmeldt lægen.

- Jeg har ikke kunnet mærke på dem, at de syntes, det var enten ubehageligt eller var utilfredse med behandlingen, sagde den tiltalte, der ikke virker synderligt påvirket af at skulle forklare sig foran de mange fremmødte journalister.

På bordet foran ham ligger der mange A4-sider med håndskrevne noter, som han havde medbragt i en tyk mappe.

Skreg af smerte

Ved et enkelt tilfælde er den 30-årige læge tiltalt for at lave en rektal og vaginal undersøgelse af en kvinde, der kom akut ind på grund af et alvorligt fald, hvor hun ifølge anklageskriftet havde slået knæ og ankel.

- Som jeg husker det, blev der skreget meget højt, og det giver mig en indikation af, at det her er alvorligt, siger lægen og forklarer herefter sin fremgangsmåde.

Han forklarer, at han først undersøger knæet, men senere skulle lave en grundigere undersøgelse af kvinden, fordi hun gav udtryk for at have ondt flere steder på kroppen. Rektalundersøgelsen er dog ikke til at finde i kvindens journal, ifølge anklageren.

- Hvad forventede du at kunne finde ved at lave en rektalundersøgelse på X (navn på forurettede, red.), spurgte anklager Rosa Pape.

- Det jeg gerne vil have afkræftet her er, at hun ikke har nerveskader. Der er tusindvis af andre måder, man kan afkræfte, indrømmer lægen, samtidig med at han detaljeret forklarer om alverdens begreber og fremgangsmåder.

Lægen kan dog ikke genkalde, at han skulle have lavet en vaginal undersøgelse på kvinden.

Både de forurettede, overlæger og tidligere kolleger til den 30-årige læge skal senere vidne mod ham i retssagen.