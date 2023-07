Voldtog konen og snød hende til at fraskrive sig forældremyndighed

Over for omverdenen tegnede han et billede af sig selv som en kærlig familiefar, men bag facaden udsatte den 59-årige mand sin samlever og deres to fælles børn for årelang psykisk vold og mishandling.

Samleveren blev desuden udsat for voldtægter og andre seksuelle overgreb.

Desuden fik han samleveren til at fraskrive sig forældremyndigheden over børnene ved at få hende til at tro, at det var et helt andet dokument, hun underskrev.

Forbrydelserne koster den 59-årige seks års fængsel. Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup fredag, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der er dansk statsborger, blev familiesammenført med kvinden, og sammen fik de to børn, der blev født i 2010 og 2011.

Ifølge specialanklager Henrik Uhl Pedersen var manden kontrollerende over for sin hustru. Han styrede hendes økonomi, begrænsede børnenes samvær med hende, tissede på hende samt kaldte hende luder, slave og diverse dyrenavne.

Børnene mishandlede han ved i hvert fald ugentligt fra oktober 2018 til december 2021 at have slået og sparket børnene med livrem, skohorn, hjemmesko, fluesmækker og lignende.

Selv om familien boede i Danmark, kom kvinden ikke meget ud i samfundet, og hun lærte ikke dansk.

- Hun er blevet socialt isoleret af ham og har primært været holdt i deres bolig, siger specialanklageren.

Da hun ikke kunne dansk, vidste hun derfor heller ikke, hvad hun skrev under på, da hun i 2014 fraskrev sig forældremyndigheden over deres to børn. Hun troede ifølge anklagemyndigheden, at hun underskrev en boligansøgning på vegne af sine store børn, der skulle til Danmark fra Syrien.

Samme år blev de skilt, men det var bare proforma, lyder det fra Henrik Uhl Pedersen.

- Jeg tillader mig at sige proformaskilt, da deres samliv fortsatte trods skilsmissen, siger han.

Kvinden taler arabisk, og ved de fleste møder med offentlige myndigheder agerede manden derfor tolk for hende. Dog ikke når hun mødtes med en jobvejleder.

I september 2021 fortæller hun jobvejlederen, at hun stadig er sammen med manden, og hvad der i virkeligheden sker i hjemmet.

Det får den pågældende til at indlede en kontrolsag og samtidig råde kvinden til at tage på krisecenter.

Men det vil hun ikke uden børnene, som manden står for at hente og bringe i skole.

I det efterår eskalerer mishandlingen, og manden begynder at voldtage kvinden flere gange om ugen.

- Det ender med, at kvindens jobvejleder i december 2021 tager med ud på skolen. Jobvejlederen fortæller børnene deres muligheder, og så løber børnene smilende hen til deres mor, siger specialanklageren.

Sammen tog moren og børnene på krisecenter. Det var i midten af december 2021. Børnene har siden da været hos hende, og de bor i dag på en hemmelig adresse.

Med fredagens dom er dokumentet fra 2014 om fraskrivelse af forældremyndighed ugyldiggjort.

Manden har nægtet skyld og anket dommen. Dermed skal landsretten på ny tage stilling til sagens beviser.