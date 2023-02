Vordingborg-drab: Undersøger skov

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er lige nu i gang med at afsøge et område i Vordingborg i forbindelse med en drabssag fra 3. oktober 2022, hvor en 53-årig mand blev fundet dræbt.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om Kirkeskoven, der ligger tæt på det lille og idylliske hus, hvor offeret blev fundet dræbt om morgenen mandag 3. oktober 2022 af nogle kollegaer, der undrede sig over, at den 53-årige mand ikke var mødt op på arbejde som vanligt.

Undersøgelserne vil foregå det meste af dagen, og det betyder at det ikke vil være muligt at færdes i området medmindre, man følges med en betjent.

Overskåret hals

Tre unge på 18, 20 og 22 år sidder varetægtsfængslet for drabet. De er sigtet for i forening at have stukket den 53-årige mand ihjel med mindst 60 knivstik forud for søndag 2. oktober klokken 19.45.

Offeret fik skåret sin hals delvist over med en kniv på ikke under otte centimeter, og ifølge sigtelsen blev de mange knivstik primært påført omkring hals, nakke, brystkasse og arme.

De tre sigtede, en kvinde og to mænd, nægter sig alle skyldige.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den dræbte sidst set i live lørdag 1. oktober 2022, da han spiste aftensmad med sine tre voksne børn.

- Han havde fortalt mig om en aftale, han havde sent lørdag aften, efter han havde spist med sine børn. Mig bekendt mødte han aldrig op, har en kammerat til det 53-årige offer tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

