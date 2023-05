Vred bilist spytter mand i hovedet

En spytklat i hovedet.

Det er, hvad en 53-årig mand fra Herlev fik, da han klokken 20.10 tirsdag aften gjorde tegn til en bilist med en tung fod på speederen.

Ifølge Nordsjællands Politi forsøgte manden at gøre bilisten opmærksom på, at den høje fart var ubetænksom.

Det tog føreren dog ikke let på. I stedet for at sænke farten og køre videre, satte han bilen i bakgear, inden han stod ud og spyttede den 53-årige i hovedet. Inden da havde de to haft en kort ordveksling.

Herefter forlod den vrede bilist stedet i sin grå Fiat Punto med et Wolt-logo.

Episoden fandt sted i Kongens Lyngby.

Ordensmagten beskriver gerningsmanden som 25-30 år, 165-170 centimeter høj og udenlandsk af udseende.

Derudover skulle han være spinkel af bygning med kort sort hår. Han var iført blå jeans og en sort t-shirt.