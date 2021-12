Vred kvinde kastede pizza i hovedet på 21-årig

En 31-årig kvinde lavede mildest talt noget af et optrin i Bruuns Galleri i Aarhus.

Mandag eftermiddag henvendte hun sig på en café i storcentret og ville låne et stik til at lade sin telefon op.

På caféen sad en 21-årig mand og ventede på pizzaer, og han tilbød, at hun kunne låne et stik i den butik, hvor han arbejder, da hun ikke kunne fremvise et coronapas på caféen.

På gåturen til butikken begyndte hun at tale grimt til den unge mand, der ville hjælpe hende, og han ombestemte sig derfor og vendte tilbage til caféen.

Og herfra gik kvinden amok, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport.

Da den 21-årige mand havde sat sig, mens han stadig ventede på pizzaerne, kom kvinden ind på caféen igen, råbte at hun skulle bruge et stik og kastede så et stykke pizza i hovedet på manden.

En 21-årig kvindelig medarbejder på caféen ville derfra eskortere hende ud af caféen, hvorefter kvinden tog fat i den unge medarbejders skjortekrave og kradsede hende på kravebenet.

Og for at det ikke allerede var nok, spyttede hun efter en vagt fra centret, der ville smide hende ud af Bruuns Galleri.

Kvinden forsøgte til sidst at stikke af, men hun blev tilbageholdt, indtil politiet ankom.

Hun er nu sigtet for to tilfælde af vold mod den 21-årige mand og den 21-årige kvindelige medarbejder, og et tilfælde af forsøg på vold mod vagten.