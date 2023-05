Vred kvinde smider sofa ud ad vinduet

Flyvende møbler hører for det meste til i fiktionsfilm.

Ikke desto mindre kunne ordensmagten søndag aften konstatere, at en 29-årig kvinde på en adresse i Åbyhøj havde samlet kræfter til at smide en del møbler ud ad vinduet fra første sal.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Anholdt og sigtet

Da politiet ankom til adressen, fandt de blandt andet en halv sofa i gården, som lå splintret.

Dog var kvinden på ingen måde samarbejdsvillig, da politiet forsøgte at tale med hende i opgangen.

'Kvinden var tydeligt utilfreds med at få besøg af politiet, nægtede at samarbejde og spærrede flere gange vejen for betjentene.'

'Utilfredsheden fortsatte, da kvinden blev bedt om at identificere sig,' skriver politiet.

Kvinden indrømmede, at hun havde smidt sofaen ud ad vinduet, men nægtede at oplyse sit navn eller fortælle, om hun boede i lejligheden. Da hun ovenikøbet kom med 'grimme udtalelser' mod politifolkene, blev hun anholdt.

Den 29-årige er sigtet for at ikke at oplyse sit navn og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.