Vred mand i absurd 'uheld'

En 40-årig mand endte torsdag eftermiddag i et noget besynderligt 'uheld' på Elmebjergvej i Sorø.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Det hele startede, da manden, som er fra Dianalund, blev stoppet i sin bil i forbindelse med en rutinekontrol - hvilket han langtfra var tilfreds med.

- Han nægter i første omgang at tage en alkometertest, men ender til sidst med at indvillige, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Palle Hansen til Ekstra Bladet.

- Den viser, at han ikke er påvirket. Der er altså ingen overtrædelser af færdselsloven, fortsætter han.

Manden fik derfor lov til at køre videre. Men han nåede ikke langt.

- Han vælger nemlig i arrigskab at køre sin bil i grøften, hvor den sidder fast, fortæller Palle Hansen.

Da det 'ikke umiddelbart' er i strid med loven at køre sin egen bil i grøften i vrede, er der ingen sigtelser i sagen.

Det er uvist, om manden var nødt til at tilkalde vejhjælp for at få sin bil op af grøften, eller om han er kommet fri på egen hånd.