Vrøvl med internettet: Så dukkede 'tekniker' op

Efter et besøg af en tekniker måtte en beboer på Lille Egedevej lidt uden for Korsør torsdag erkende, at han var blevet snydt

Er der noget mere irriterende, end når internettet driller?

For en beboer på Lille Egedevej lidt uden for Korsør viste svaret sig for nylig at være 'ja'. Foruden dårligt netværk måtte han nemlig også se sig fuppet for et kontantbeløb og flere smykker.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Hændelsen fandt sted torsdag eftermiddag. Her fik den mandlige beboer besøg af, hvad han troede var en tekniker fra Waoo Fibernet.

Teknikeren skulle tjekke fiberboksen, som der netop havde været vrøvl med.

Beboeren bød den såkaldte tekniker på en kop kaffe, men først skulle teknikeren lige hente noget i sin varebil, lød det. Trods udsigten til en dampende kop kaffe vendte teknikeren dog aldrig tilbage.

Med sig fra boligen tog han nogle kontanter og smykker, og beboeren anmeldte derfor tyveriet til politiet fredag.

Den falske tekniker beskrives som en mand i alderen 30 til 35. Han var 175-180 centimeter høj, brun i huden og almindelig af bygning.

Derudover havde han sort, kort hår og kort skæg. Manden talte dansk og havde sort tøj og bukser med mange lommer på.

Politiet opfordrer til, at eventuelle vidner, der har bemærket noget usædvanligt på Lille Egedevej i tidsrummet fra torsdag mellem 12 og 13, kontakter dem på telefon 114.