Weekendtur endte i mareridt: - Folk skreg og græd

Michael Flodgaard og hans kone Jeanett Slagslunde skal lige til at betale for et par sko i indkøbscentret Emporia i Malmø, da de ser en seks-syv unge mennesker løbe forbi butikken.

- Det ser ud som om, de laver sjov. Det ligner bare sjov og ballade, siger Michael Flodgaard til Ekstra Bladet.

Det danske par går ud af butikken for at se, hvad der foregår, og her begynder det at gå op for dem, at det ikke bare er sjov.

- Michael, jeg tror, vi skal smutte nu, siger Jeanett Slagslunde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Flodgaard og Jeanett Slaglunde. Foto: Privatfoto

- Folk skriger og græder

Michael Flodgaard og Jeanett Slagslunde er taget til Malmø på en weekendtur, og deres hotel ligger en spytklat fra det gigantiske indkøbscenter, så de vil lige et smut ind og kigge.

Men en stille og rolig shoppingtur viser sig at blive et sandt mareridt for det danske par.

Annonce:

- Der kommer flere og flere løbende, og mange af dem skriger og græder, siger Michael Slagslunde.

Han vil egentlig helst barrikadere sig i butikken, men ekspedienten i butikken siger, de skal løbe med de andre.

- Butikken ligger ret tæt på en udgang til parkeringskælderen, hvor vi så løber ud med alle de andre, og der er total forvirring.

- Folk løber ind i deres biler, og jeg hører op til flere biler, der kører sammen i parkeringskælderen, fordi de bare skal væk. Folk holder tilmed i lange køer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Folk bliver evakueret fra centret. Foto: Kenneth Meyer

Der er så meget panik i parkeringskælderen, at Michael endda falder. Han kommer dog hurtigt op på benene igen, og i kælderens dunkle mørke kan de se lys.

'Okay, det der må være udgangen', tænker han, og så løber de afsted.

Annonce:

I sikkerhed igen

Og ud kom de, men de anede stadigvæk ikke, hvad der var sket. Fra forskellige butiksekspedienter, der også var kommet ud sammen med parret, fandt de så ud af, at der var blevet skudt i centret.

De fik dog intet at vide fra politiet, så de måtte læse om skyderiet hos diverse medier.

Tilbage på hotellet beslutter de sig for at hente bilen og komme væk fra området.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var tungt bevæbnet politi til stede ved Emporia. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Gerningsmand anholdt

I skrivende stund skriver Expressen og Sydsvenskan, at en mand, der blev såret af skud i storcentret, er afgået ved døden.

Tidligere blev der berettet om to sårede.

Gerningsmanden er anholdt, men ifølge flere svenske mediers oplysninger, skulle vedkommende være blot 15 år gammel. Det er dog ikke blevet officielt bekræftet, ligesom der heller ikke er et motiv på plads.

Politiet har dog meldt ud, at de formoder, skyderiet har forbindelse til det kriminelle miljø.