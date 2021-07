Westergaard ville møde økse-mand

Da Kurt Westergaard sidste år fyldte 85 år afslørede han, at han havde forsøgt at få et møde med den mand, der trængte ind i hans hjem med en økse

Tegneren Kurt Westergaard, der er død i en alder af 86 år, fortalte i et interview sidste år i forbindelse med hans 85-års fødselsdag, at han havde forsøgt at få et møde i stand med en mand, der var trængt ind i hans hjem med en økse.

Kurt Westergaards satiretegning af profeten Muhammed med en bombe i sin turban tilbage i 2005 havde sat sindene i kog i Mellemøsten. Og fire år efter trængte manden, en 28-årig af somalisk oprindelse, ind i Kurt Westergaards hjem bevæbnet med blandt andet en økse.

Han brød ind i huset gennem en terrassedør og gennem stuen, hvor Westergaards barnebarn sad. Den dengang 74-årige Kurt Westergaard havde søgt tilflugt i badeværelset, hvorfra han alarmerede politiet. De skød attentatmanden i knæ og hånd. Ingen ud over attentatmanden kom noget til.

Manden fik siden 10 års fængsel og angrebet blev betegnet som terror. Han blev også udvist af landet.

Kurt Westergaard afslørede over for Ekstra Bladet, at han for få år tilbage havde forsøgt via Center for Konfliktløsning ved Aarhus Universitet og Østjyllands Politi at få et møde med den dømte mand.

- Når man nærmer sig sin 85 års fødselsdag ligesom mig, er der ikke så meget, man kan nå resten af livet. Jeg går ikke med hadefulde tanker om nogen - heller ikke om ham, men han havde desværre ikke lyst til at mødes med mig, sagde Kurt Westergaard, der blot ønskede at tale' helt almindeligt med ham om, hvordan hans liv har været indtil nu og om hans håb for fremtiden'.

- Det er jeg faktisk ked af, for min hensigt var ikke at revse ham eller at skælde ham ud, tilføjede Kurt Westergaard.

Læs hele interviewet her:

Vil mødes med sin attentatmand

Den dømte mand, Mohamed Geele, har så sent som i juni i år udtalt sig til tv2.dk. Han har afsonet sin straf og er udvist af landet. Men han lever på tålt ophold, fordi Flygtningenævnet har vurderet, at han ikke kan udvises, da han vil blive forfulgt i sit hjemland, Somalia.