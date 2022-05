Woltbud tævet med bat

Østjyllands Politi leder efter vidner til et overfald, hvor et Woltt-bud fik tæv - blandt andet med et bat.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår det, at offeret er en 20-årig mand, og at overfaldet udspandt sig ved McDonald's på Tørvebryggen i Randers lørdag 30. april.

Overfaldet fandt sted omkring kl. 17.20, hvor den 20-årige, der var på arbejde som Wolt-bud, skulle hente mad på McDonald’s.

Den 20-årige mand har forklaret til politiet, at han var på vej hen til sin bil med maden, da han pludselig blev overfaldet bagfra af fire personer. Han har forklaret, at han faldt ned på jorden, hvor han blev sparket og slået flere gange – herunder med et aluminiumsbat.



'Herefter løb gerningsmændene fra stedet i nordlig retning, og den 20-årige mand fik rejst sig op og forsøgte at løbe efter. Den ene af de fire gerningsmænd vendte sig pludselig rundt og trak en kniv, som han truede med. De 20-årige trak sig derfor tilbage mod parkeringspladsen, mens gerningsmændene løb fra stedet', lyder det i pressemeddelelsen.

Man skriver endvidere, at Østjyllands Politi allerede har talt med nogle af de vidner, der var på stedet. Men politiet vil gerne have kontakt til flere personer, der kan have overværet overfaldet, og som kan hjælpe med at fastlægge hændelsesforløbet og bidrage med beskrivelser af de fire gerningsmænd.



Politiet har i pressemeddelelsen ikke oplyst signalement af gerningsmændene.