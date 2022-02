'X Factor'-sanger: 'Skærer halsen over på dem'

Mickey Rodrigues er nu tiltalt for dødstrusler mod den Facebook-ven, som er dømt for drabsforsøg mod ham med knivstik i hjertet og den ene lunge

Den dømte rapper Kevin Larsens knivangreb på den tidligere 'X Factor'-deltager Mickey Rodrigues får nu en dramatisk udløber i byretten i København.

Ofret for de livsfarlige knivstik, Mickey Rodrigues, bekræfter, at han nu er blevet tiltalt for at have truet den på det tidspunkt varetægtsfængslede Kevin Larsen på livet i en tråd i Facebook-gruppen 'Den internationale hyggegruppe'.

'Jeg skærer halsen over på dem,' skrev den nu 25-årige mand i en korrespondance med venner, som hjalp ham med at finde ud af, hvor i Vestre Fængsel den et år ældre Kevin Larsen befandt sig. Meldingen var også rettet mod en anden fængslet mand i sagen, som endte med udelukkende at blive tiltalt og dømt for ikke at hjælpe det hårdt kvæstede offer og for tyveri.

Ekstra Bladet er i besiddelse af hele korrespondancen.

Rapperen Kevin Larsen er efter dommen for drabsforsøg og tyveri i 2020 anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling. Privatfoto

Den skriftlige trussel kunne læses af tusindvis af følgere, og Ekstra Bladet erfarer, at den blev publiceret 11. december 2019. Det var dagen efter netop Kevin Larsens blodige knivoverfald på Mickey Rodrigues på det opholdssted for psykiatriske patienter i København, hvor han på det tidspunkt boede.

Læger reddede hans liv

Den unge mand, der som solist nåede frem til bootcampen i 'X Factor' i 2013, blev ramt af flere knivstik igennem hjertet og den ene lunge. På tidspunktet for truslen var den hårdt kvæstede Mickey Rodrigues stadigvæk indlagt på Rigshospitalet, hvor læger havde haft held til at redde hans liv.

Forrige år blev den psykisk alvorligt syge Kevin Larsen idømt en anbringelsesdom for drabsforsøg og tyveri rettet mod Mickey Rodrigues. De kendte ikke hinanden før overfaldet, men var begge aktive i 'hyggegruppen', hvor også rappere udveksler idéer og musik.

Mickey Rodrigues fotograferet på Rigshospitalet efter det livstruende knivoverfald i december 2019. Privatfoto

Kevin Larsen og den unge mand, som også oprindeligt var fængslet og sigtet for drabsforsøg, festede, drak og indtog stoffer sammen med Mickey Rodrigues. Der opstod klammeri, da Kevin Larsen tidligt næste morgen vækkede sangeren, fordi hans angstdæmpende medicin var væk.

Under retssagen fandt retten det ikke bevist, at Rodrigues, før han blev stukket, angreb Kevin Larsen med en kødøkse, han ifølge Kevin Larsen havde under sin pude. Det var ellers den tiltaltes påstand, at han handlede i desperat nødværge, mens knivofferet efter eget udsagn fik et blackout og intet kunne huske.

I stykker efter overfald

Mickey Rodrigues såede for nylig selv så meget tvivl om kødøksens rolle i en ny chat-korrespondance på Facebook, at Kevin Larsens advokat, Julie Stage, som omtalt i Ekstra Bladet nu har bedt klageretten om at lade sagen om drabsforsøg gå om ved domstolene.

Kevin Larsen lider af angst og skizofrene forstyrrelser og er fortsat anbragt på en psykiatrisk institution.

Kevin Larsen håber, at klageretten vil give ham og hans advokat medhold i, at retssagen om drabsforsøg skal gå om ved domstolene. Privatfoto

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet forklarer han, at han håber at blive frifundet i en eventuel ny retsproces og føler sig uretfærdigt behandlet af politiet og det danske retsvæsen:

'Jeg er ikke den samme person længere. Noget inden i en går i stykker, når man bliver behandlet på den måde.'

Kevin Larsens advokat ønsker ikke at kommentere den nye udvikling.

Trusler på livet efter straffelovens paragraf 266 kan kaste op imod to års fængsel af sig.

Nægter sig skyldig: Jeg vil aldrig skade Kevin

Mickey Rodrigues har flere psykiatriske diagnoser og lever nu af hensyn til sin egen sikkerhed på en hemmelig adresse. Privatfoto

Mickey Rodrigues afviser, at han truede Facebook-vennen Kevin Larsen med en kødøkse, før han selv blev ramt af knivstik i december 2019. Han nægter også, at hans udmelding dagen efter i en chat om, at han ville 'skære halsen over' på de to varetægtsfængslede mænd i sagen om drabsforsøg, havde noget på sig.

En skriftlig melding som nu mere end to år senere har kastet en selvstændig trussels-tiltale af sig.

- Det der med, at han handlede i nødværge, da han stak mig, er pure opspind. Hvorfor skulle man stjæle mine ting og efterlade mig døende bagefter, hvis det var selvforsvar? Jeg havde ingen kødøkse. Det ved jeg med sikkerhed. Men som jeg sagde under retssagen, husker jeg ellers ikke, hvad der skete, siger Mickey Rodrigues.

Han erkender til gengæld, at han i en Facebook-chat skrev den konkrete trussel rettet mod Kevin Larsen og den anden unge mand.

Ramt af dårlig karma

- Men det skulle ikke tages bogstaveligt. Det var ikke en handling, jeg ville udføre. Jeg havde ptsd-symptomer og var ikke mig selv mentalt. Jeg vil aldrig skade Kevin fysisk, siger Mickey Rodrigues.

Han fastholder dog, at skulle Kevin Larsen med hans egne ord 'blive ramt af dårlig karma, så vil han ikke have min (Mickeys, red.) empati'.

Mickey Rodrigues fortæller, at knivoverfaldet på ham har haft store konsekvenser. Han bor nu for sig selv på en hemmelig adresse for at værne om 'sin egen sikkerhed'.

- Jeg går med en stor smerte. Det har ødelagt mig psykisk. Hvordan tror du, min familie har haft det? Kevin var lige ved at tage en søn fra sin mor. Hvad har hun gjort ham, spørger Mickey Rodrigues.