Yderligere seks fængslet i stor terrorsag

I alt 13 personer er fængslet i Danmark i en sag om forsøg på terror.

Først blev syv personer sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror, oplyste PET torsdag.

Yderligere seks personer blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med krav om fængsling i sagen.

De er alle seks nu blevet varetægtsfængslet, oplyser vagtchef Thomas Hartmann ved Midt- og Vestsjællands Politi fredag morgen.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvor længe de er varetægtsfængslet, men henviser til, at der kommer en melding ud i løbet af fredag morgen.

Sigtelser og navne mørklagt af hensyn til 'fremmede magter' Politiet gik grundigt til værks under ransagningerne efter de 13 anholdelser. Foto: Per Rasmussen De konkrete sigtelser mod de 13 personer er mørklagt, fordi retsmøderne blev holdt for såkaldt ’dobbelt-lukkede døre’. Navnene på de sigtede er også helt usædvanligt blevet hemmeligholdt af retten i Ekstra Bladets aktindsigt. I en mail til Ekstra Bladet skriver Retten i Roskilde, at det er sket af hensyn til ’statens forhold til fremmede magter’ og at det ’af ganske særlige grunde er påkrævet af hensyn til opklaringen’. I grundlovsforhøret i Roskilde blev de sigtede bevogtet af 15-20 betjente i retslokalet, og en af de sigtede var iført transportbælte, som dommeren besluttede skulle tages af den sigtede. Senioranklager Janne Holstein Pehrson forlangte ’dobbelt dørlukning’ af hensyn til ’sagens karakter’, og at den videre efterforskning krævede hemmeligholdelse af sigtelserne. Ingen af de syv forsvarere, der var til stede i retten, protesterede mod den totale hemmeligholdelse af grundlovsforhøret. I Roskilde var grundlovsforhøret først slut klokken 01.30 efter ni timer. Alle sigtede nægter sig skyldige. Hos Midt- og Vestsjællands politi afviser vicepolitiinsspektør Jacob Olsen fortsat at udtale sig om terror-sagen: – Jeg hverken kan eller må sige noget.

Fredag formiddag ventes PET at holde et pressemøde i sagen.

Fra lørdag til mandag gennemførte PET i tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi en større politiaktion på Sjælland.

De syv, der allerede sidder fængslet, er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller at have medvirket hertil.

Ifølge sn.dk er der tale om fire mænd og tre kvinder.

Grundlovsforhørene i sagen har været holdt for dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke har kunnet få at vide, hvad personer var sigtet for.

Politiet har i flere dage heller ikke villet udtale sig om sagen, men torsdag kunne flere tyske medier - blandt andet Spiegel - fortælle om en terrorsag, hvor tre brødre af syrisk herkomst tilsyneladende er hovedmændene.

I flere dage har politiet været tavs om en omfattende aktion i blandt andet Holbæk, hvor mindst 13 personer blev anholdt. Torsdag fortæller PET, at de anholdte er sigtet for at have planlagt et eller flere terrorangreb. Ifølge det tyske medie Spiegel kom politiet på sporet af sagen, da en mand i Danmark bestilte mistænkelige kemikalier i Polen, der skulle leveres til hans bror i Tyskland. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Justitsminister: Terrortruslen er fortsat alvorlig

Tråde til Tyskland

Ifølge de tyske medier er to af brødrene anholdt i Danmark, mens den tredje blev anholdt i Tyskland.

Spiegel skriver, at det tyske politi i sidste uge kom på sporet af brødrene, da den ene, som er 33 år og bor i Danmark, over nettet foretog en mistænkelig bestilling hos en forhandler i Polen.

Bestillingen lød på fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, som skulle leveres til hans 36-årige storebrors adresse i Dessau i Tyskland.

Men da politiet dukkede op hos den 36-årige, var der hverken spor af de bestilte kemikalier eller storebroren. Man fandt dog kilovis af kanonslag, tændsnore og andet fyrværkeri.

Medie: Politiet efterforsker terrorsag i Danmark

IS-flag

Desuden fandt politiet ifølge Spiegel et hjemmelavet IS-flag, og en koran hvor passager om kamp mod de 'vantro' var understreget.

De to brødre var blandt dem, der søndag blev anholdt i Danmark, skriver Spiegel. Deres 40-årige storebror blev anholdt i Dietzenbach i den tyske delstat Hessen og sidder nu varetægtsfængslet.

PET skriver da også i sin pressemeddelelse torsdag eftermiddag, at en person er anholdt i Tyskland, og at man har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark stadig alvorlig, og den aktuelle sag ændrer ikke ved efterretningstjenestens trusselsvurdering.

- Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark, skriver PET i pressemeddelelsen.