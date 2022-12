Yngre mand alvorligt skadet i ulykke med kanonslag

En mand sidst i tyverne kom torsdag aften alvorligt til skade i en ulykke med et kanonslag i Hernings opland.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden var fulgtes med nogle kammerater ud for at skyde et stort kanonslag af. Kanonslaget blev tabt på jorden, og der faldt noget krudt ud.

Ifølge politiet har manden formentlig forsøgt at antænde det krudt, der lå på jorden. I hvert fald lød der et højt brag, og manden fik meget alvorlige skader i ansigtet og på hånden.

Han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til sygehuset. Politiet oplyser fredag eftermiddag, at man ikke kender mandens nuværende tilstand.

Ifølge politikommissær Erik Kristensen fra Midt- og Vestjyllands Politi var trykket fra eksplosionen så voldsomt, at der var skader på en bil i nærheden.

- Selv lovligt fyrværkeri er farligt, hvis ikke det håndteres korrekt, og ulovligt fyrværkeri skal man simpelthen holde sig fra. Selv en mindre mængde spildt krudt fra fyrværkeri kan have enorme konsekvenser.

- Det ser vi jo også i sagen fra i aftes. Her kommer en yngre mand meget, meget alvorligt til skade, og trykket fra eksplosionen har været så voldsomt, at der var skader på en bil parkeret i nærheden, siger han i en pressemeddelelse.