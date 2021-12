Youtuber finder afgørende spor i forsvindingssag

En amerikansk Youtuber har fundet en bil, som har været forsvundet siden april 2000. Bilen er et afgørende spor i en forsvindingssag, da to teenagere forsvandt sammen med bilen for 21 år siden

Erin Foster, 18, og Jeremy Bechtel, 17, har været forsvundet i 21 år.

De blev sidst set i april 2000, hvor de befandt sig sammen i en bil. Sagen har længe været kold, men nu ser det ud til, at sagen er blevet varm igen.

1. december i år fandt youtuberen Jeremy Beau Sides den forsvundne bil. Ifølge CNN fandt Sides bilen i Calfkiller River i White County Tennessee.

Leder efter savnede

Sides har Youtube-programmet 'Exploring with the Nug', hvor han har gjort det til sin mission at finde forsvundne mennesker. Han sad en dag og kiggede på en hjemmeside over forsvundne personer.

- Da jeg så, at to teenagere var savnede, og at de forsvandt i en bil, stod sagen virkelig ud for mig, lyder det fra Sides, som også er dykker, hvilket han gør brug af, når han leder efter forsvundne mennesker.

I første omgang ledte han i nærliggende flod uden succes. Men fordi han postede om det på sin Youtube-kanal, så den lokale sherif, Steven Page, det. Han foreslog, at Sides skulle lede ved Calfkiller River, og her fandt han så bilen.

Man kan se fundet på Youtube-kanalen.

Han lokaliserede bilen ved hjælp af sonar-udstyr. Kort efter fundet kontaktede han det lokale politi, som efterfølgende fik bekræftet, at det var den savnede bil.

Føler stor ydmyghed

- Det var selvfølgelig spændende, men det er jo trist, at det betyder, at de to teenagere er døde. I sidste ende vil jeg bare gerne hjælpe, lyder det fra Sides.

Man fandt menneskelige rester i bilen, og det skal nu DNA-testes, samt eventuel sammenligning af tandsæt for at bekræfte de to personers identitet.

Ledende efterforsker i sagen, John Meadows, gik i klasse med de to forsvundne teenagere.

- Jeg føler stor ydmyghed ved at kunne være en del af den her sag. Det er noget, som kan give familierne en eller anden form for afslutning.