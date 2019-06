20-årig bag Danmarks ulækreste iskiosker

Én ting må man give den 20-årige syriske flygtning Walid Hussein Dalo:

Han er en driftig ung mand, som på blot et år har åbnet tre fynske filialer af sin iskæde, som bærer navnet ’Roma Isbutik’.

DM-kandidat

Men samtidig er han blevet danmarksmester-kandidat i disciplinen at bryde den fødevarelovgivning, som især skal sikre kunderne mod diarré og opkastninger.

Siden forsommeren 2018 har han nemlig hele 17 gange fået sanktioner af Fødevarestyrelsen, viser Ekstra Bladets optælling.

De 17 lovbrud har Fødevarekontrollen, som er fast gæst i iskioskerne, afsløret på i alt 11 kontrolbesøg, hvor der i sølle to tilfælde er tildelt glade smileys.

Ringe i Ringe

Walid Hussein Dalo har i de tre filialer i Faaborg, Ringe og Assens haft vanskeligt ved at acceptere, at de ansatte skal kunne vaske hænder i varmt vand og sæbe.

Gang på gang har Fødevarekontrollen kritiseret, at der mangler håndvaske, varmt vand og sæbe. Helt ringe var det i Ringe. Her endte han med at få en bøde på 5.000 kroner, fordi medarbejderne trods gentagen kritik stadig ikke kunne udføre grundig håndhygiejne.

Afføringsbakterier

Den unge ismand, der kom til Danmark i 2016, har også haft svært ved at overholde de regler, der dikterer, at toiletter skal være afskærmet fra køkkenet, så luftbårne afføringsbakterier ikke får adgang til isen.

Gang på gang har han fået indskærpet, at der skal etableres tætsluttende forrum til lokummer. Uden at det er sket.

Løj for kunderne

Walid Hussein Dalo har også fået kritik for at lyve for kunderne. Han har gjort et stort nummer ud af at påstå, at han serverer ’ægte fløde soft ice’.

’Men der anvendes soft ice-mix som er baseret på skummetmælk,’ skriver Fødevarekontrollen, som endte med at give ham en bøde på 5.000 kroner, fordi dette fupnummer ikke ophørte.

Uhygiejnisk

Fødevarestyrelsen har også kritiseret ham for et antal assorterede banale hygiejnebrud. Eksempelvis har kunderne kunnet nyse og fnyse på vaflerne, fordi det område, hvor de blev bagt, ikke var behørigt afskærmet.

Is er blevet opbevaret uemballeret i en ’kummefryser som er tiliset i en grad så rimfrosten har drysset og lagt sig på den serveringsklare is,’ skriver Fødevarestyrelsen.

Gemte kontrolrapporter

Der har været lidt fluer i køkkenet, der har været snavset - og så videre.

Nu er fødevarelovgivningen i Danmark så ubarmhjertig, at man skal hænge kontrolrapporter op i indgangspartiet til skræk og advarsel for forbrugere, som helst undgår uhygiejniske fødevarevirksomheder.

Men den regel har Roma Isbutik også brudt.

'Den bliver våd'

’Den bliver våd hvis den hænger udenfor,’ lød forklaringen i et tilfælde fra en ansat til Fødevarekontrollen. For det faldt tilsyneladende ikke vedkommende ind, at rapporten kunne hænges op på indersiden af ruden.

Roma Isbutik er på Fødevarestyrelsens sorte liste over brodne kar, som får særligt mange kontrolbesøg. Strammer kæden sig ikke an, vanker der flere bøder.

Til sammenligning klarer Paradis', Frisko, og Frellsen sig fint, når Fødevarekontrollen er på besøg.

Konfrontation: - Ingen problemer.

- Walid Hussein Dalo, ifølge Fødevarekontrollen er dine iskiosker noget uhygiejniske. I ni ud af 11 kontrolbesøg har du fået hele 17 sanktioner for brud på især hygiejnereglerne. Hvor sikkert er det at spise is fra dine isbarer?

- Der er ingen problemer. Jeg har fået meget hjælp af Fødevarekontrollen. Næste gang de kommer, er alt i orden. Så får jeg glade smileyer. Så er alle butikkerne for eksempel med varmt vand og håndvaske.

- Men hvorfor har I ikke hidtil vasket hænder i varmt vand og med sæbe?

- Vi har vasket hænder. Bare uden varmt vand, men nu har vi fået varmt vand i hanerne.

- Hvorfor påstår du at sælge ægte fløde-soft ice, når det slet ikke er flødeis?

- Det er ikke mig, der har lavet det. Det er en fyr i Odense, der har lavet skiltet. Det er ham, der laver reklamerne.

Er ansvaret dit eller er ansvaret hos en fyr i Odense?

- Mit. Da jeg åbnede den første butik, var det faktisk flødeis. Men jeg har skiftet soft ice til en variant fra Dagrofa, for flødeis smagte ikke godt.

Men hvorfor ændrede du så ikke skiltet i stedet for at fuppe?

- Jeg har også flere gange lovet at ændre skiltene, men det er gået for langsomt. Jeg har nogle gange oplyst til kunderne, at der ikke er fløde i. Nogle kunder kan ikke tåle fløde, så det er godt, siger Walid Hussein Dalo.

Walid Hussein Dalo oplyser, at han er ved at sælge filialen i Assens.