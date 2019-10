23-årig vinder over DSB’s og Metros topjurister

Hvert år skovler landets trafikselskaber enorme millionbeløb ind på bøder, som i mange tilfælde udstedes på grund af rejsekort-bøvl, ufattelige takst-systemer og dårlig brugervenlighed i selskabernes mange billet-apps.

De fleste udbydere af kollektiv befordring har indført nultolerance i stedet for, som forbrugerorganisationer appellerer til, at udvise almindelig konduite – altså lydhørhed og forståelse for kundens argumenter.

Men nej.

’Vi forholder os alene til fakta - kan der fremvises gyldig rejsehjemmel eller ej,’ skrev eksempelvis Metro Services jurister i en ny sag, hvor en ellers trofast rejsende fik en unfair bøde i Danmarks største bødefælde.

Bødefælde

Der er tale om københavnske metro, hvor især turister dagligt får masser af grimme souvenirs med hjem fra Danmark; såkaldte kontrolafgifter på 750 kroner.

Men i den aktuelle sag var det nu en 23-årig dansk studerende, der var steget på metroen på Kgs. Nytorv, København.

Denne mandlige kunde havde troligt i seks et halvt år betalt for sine rejser med et app-baseret DSB-ungdomskort, da han pludselig fik en bøde i metroen.

Ungdomskortet var pludselig ugyldigt.

Kedelig mail

Det viser sig, at DSB fire dage forinden havde sendt ham en e-mail med den kedelige tekst 'Opdatering af kortpriser' i emnefeltet.

Hvad der ikke stod i feltet var, at der var tale om prisstigninger – og at han inden to dage skriftligt skulle acceptere prisstigningerne. Ellers ville hans ungdomskort blive annulleret.

’Jeg mener, at det er urimeligt, at jeg skulle reagere inden for kun to dage på en mail sendt til min private mail-konto, som jeg ikke tjekker dagligt, klagede han, men blev som sædvanligt afvist af de jurister, som både DSB og Metro Service har hyret mod kunderne.

Men så gik han til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, som satte trafikselskaberne noget så eftertrykkeligt på plads.

Metro Service skal hoste op med 10.000 kroner og frafalde bøden på 750 kr.

Nævnet, der har landsdommer Tine Vuust, som formand skriver:

'Overskriften til e-mailen var 'Opdatering af kortpriser', hvilket ikke indikerede, at den krævede klagerens øjeblikkelige opmærksomhed. Endvidere fremgik det efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkelig tydeligt af selve beskeden, at klagerens Ungdomskortbestilling ville blive annulleret, hvis han ikke accepterede prisændringen'.

Juristerne har også et andet problem.

'Ankenævnet finder herudover, at annulleringen af klagerens bestilling strider imod handelsbetingelserne for Ungdomskort, hvoraf det fremgår, at en aftale om abonnementsordning ikke skal fornyes ved ændringer i priser og afgifter, samt at kunden er forpligtet til at betale den forhøjede pris, hvis ikke kunden annullerer bestillingen,' skriver nævnet, som fortsætter med at tæske løs på DSB:

'Det ville endvidere efter ankenævnets opfattelse have være naturligt at orientere om prisstigningen i en push-besked i appen, når Ungdomskortet skulle leveres til denne (App,red.)'

Det skrev juristen hos Metro Service 'Vi forholder os alene til fakta - kan der fremvises gyldig rejsehjemmel eller ej. Kan der ikke fremvises gyldig rejsehjemmel, anser vi en kontrolafgift som korrekt udstedt. Henset til ovenstående finder vi udstedelsen og fastholdelsen af kontrolafgiften indiskutabel. Klager var ikke i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, der kunne fremvises ved billetteringen og vi fastholder således uændret vort krav på kr. 750,-.'

Se også: Får unfair bøder: Rejsekort-firma kan ikke løse problemet

Se også: Mohammad slipper for togbøde: - Jeg forstod ikke dansk

Se også: Uheldig kvinde fik tog-bøde - nu bliver kontrollen banket på plads

Se også: Mand med psykisk handicap fik bøde af DSB: Skifter til Flixbus

Se også: Invalid pensionist vinder over iskold buskontrollør

Se også: Igen-igen: Iskold buskontrollør var lidt for kold

Se også: Chaufføren fejlede - så fik mor og søn busbøder

Se også: Rejsekort: Dummebøder halveres

Se også: Stædigt ældre par vinder over tog-kontrollør, som ikke kunne regne

Se også: Stædige Frederikke vinder over tog-kontrollør

Se også: Har udskrevet bøder for halv milliard: Turister vinder over dansk trafikselskab

Se også: 14-årig med knust mobil vinder stor sejr over togkontrollør

Se også: Er det Danmarks koldeste togkontrollør?