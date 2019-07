250.000 danskere uden netbank

Opdateret kl. 11.29: Banken skriver, at 'netbank og mobilbank kører igen for fuld kraft' men at hjemmesiden stadig 'driller'.

'Og indtil vores teknikere har løst udfordringerne med den, kan du gå i netbank via dette direkte link.'

En kvart million danskere - kunder i Arbejdernes Landsbank - var onsdag morgen og formiddag uden adgang til deres netbank.

'Vores hjemmeside er ramt af tekniske udfordringer her til formiddag, og derfor kan du opleve knas, når du går ind på al-bank.dk eller logger på netbank og mobilbank. Teknikere er på sagen og arbejder på højtryk for at løse problemerne hurtigst muligt - og vi skal nok holde dig opdateret, så snart vi hører nyt,' skrev Arbejdernes Landsbank, som ellers markedsfører sig massivt med påstand om at være danskernes foretrukne bank.

