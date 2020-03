78-årige Jytte banker bank: Opsparingen reddet

Den 78-årige Jytte Andersen fra Ebeltoft var noget skeptisk, da en mand i sommer ringede og udgav sig for at være fra Nets

Et opkald, der snart blev særdeles dyrt for pensionisten.

- Slap nu af

- Han sagde gange til mig; slap nu af, slap af. Jeg sagde til ham: Jeg tror, at du er en af de der hackere, der høster penge fra folk. Nej nej, sagde han. Slap nu af, slap nu af. Tag det roligt. Jeg er her for at hjælpe dig, forklarede Jytte Andersen, da kun kort tid efter ringede til Sparekassen Kronjylland.

Ifølge svindleren var Jyttes konto ved at blive hacket. Han skulle derfor bruge nogle oplysninger, så han kunne hjælpe den ældre kvinde med at undgå at blive snydt.

Hendes konto blev straks tømt for 138.000 kr.

Telefonisk hypnose

- Ja ja, han var rigtig flink. Og så sagde han til sidst: Man kan altså godt få hypnose på telefonen. Det får rygere. Altså dem der gerne vil have rygeafvænning. De kan få det på telefonen. Og ham her sagde stille og roligt, det er nu sådan og sådan. Åh, han var træls. Ham ville jeg gerne have været foruden, forklarede hun til sparekassen.

Det lykkedes banken at redde 27.500 kr. af de 138.000 kr. hjem, men de resterende 110.500 nægtede banken at dække.

Kunde i 35 år

- Jeg synes godt, at banken kunne hjælpe mig. Jeg har været deres kunde i omkring 35 år. Så jeg mener, der er noget, der hedder etik og moral. De svigter mig, sagde hun til TV 2 Østjylland.

Hun argumenterede bl.a. med, at hun er 78 år gammel og tilhører en generation, som benytter netbank uden egentlig at have den fornødne viden herom.

Men hun kunne rende og hoppe.

Det blev til en klage i Pengeinstitutankenævnet, hvor hun nu har vundet.

Mindretal tabte

Godt nok syntes to nævnsmedlemmer, der er chefer i Danske Bank og Sydbank, ikke at banken skulle refundere hende beløbet.

Men flertallet fandt, at Jytte havde været udsat for phishing og at banken derfor skulle hoste op, fratrukket 8000 kroner, som er en slags selvrisiko, fordi hun havde været uforsigtig.

Groft uforsvarlig

’Vi finder, at klageren (Jytte, red) ved at videregive sine NemID-oplysninger, sin adgangskode til netbank og engangskoderne til M (Svindleren, red.) under disse omstændigheder har udvist groft uforsvarlig adfærd, og at klageren som følge heraf hæfter med op til 8.000 kr.’

Så nu får hun 102.500 tilbage og mister dermed ’kun’ 8000 kr.