95 syge til muslimsk bryllup i København: Helligt vand var mistænkt

Myndigheder frygtede, at helligt vand fra Mekka forgiftede et bryllupsselskab i København

I al hemmelighed har eksperter fra Fødevarestyrelsen og Statens Seruminstitut i fem uger forsøgt at opklare, hvorfor knap 100 gæster blev syge efter, de deltog i et muslimsk bryllup i København den 6. januar.

- Vi er i fuld gang med at udrede et stort sygdomsudbrud efter et stort etnisk bryllup i København med omkring 600 deltagere, hvoraf 95 personer i spørgeskemaer har oplyst, at de er blevet syge, siger Charlotte Kølln, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

Dårlige levnedsmidler

Derfor kan antallet af patienter være endnu højere. De kan blot have undladt at orientere myndighederne om det.

Fødevarestyrelsen vil endnu ikke fortælle, hvor brylluppet fandt sted - eller om hvilke fødevarevirksomheder, som er mistænkt for at have forsynet selskabet med dårlige levnedsmidler.

Men kontrolrapporter afslører, at to butikker, som handler med islamisk litteratur og alverdens andre varer, har fået uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens Rejsehold som led i opklaringsarbejdet.

Mistanke om gift i helligt vand

En af butikkerne – IslamGuide.dk - er drevet af Det Islamiske Trossamfund som på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter.

Foto: Jonas Olufson

Den anden ligger på Nørrebro i København, og begge sælger såkaldt Zam-zam-vand, som blev drukket af bryllupsgæsterne.

Der er tale om helligt vand fra Mekkas Zam-zam-kilde – et produkt, som for år tilbage i Storbritannien viste sig at kunne være fyldt med giftstoffer – blandt andet det kræftfremkaldende stof arsenik, som kan være direkte dødeligt.

Analyse: Rent vand

De danske fødevaremyndigheder har analyseret vandet fra de københavnske butikker og forleden pure frifundet det. Det var rent og drikkeligt.

- Vi har ikke længere mistankte til Zam zam-vand, men vi arbejder videre med andre hypoteser, fastslår Charlotte Kølln.

Zam-zam-vand sælges i flere butikker i København for 30 kr. pr. halve liter. Denne Zam-zam-vand er blevet analyseret af fødevaremyndighederne og vurderet til at være sikker at drikke. Foto: Jonas Olufson.

Til gengæld har de to butikker fået anmærkninger, fordi de ikke havde registreret sig hos Fødevarestyrelsen. Begge har oplyst, at de ikke vidste, at de skulle registreres.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er ingen bryllupsgæster blevet alvorligt eller varigt syge. Men endnu er det altså uvidst, hvad der var skyld i udbruddet.

Foto: Jonas Olufson

Tahir: Derfor er Zam-zam vand helligt

Zam-zam-vand stammer fra den hellige Zam-zam-brønd ved Kabaen i den store moské i Mekka, forklarer Tahir Mirza, som er butikschef i Det Islamiske Trossamfundes butik IslamGuide.dk på Dotheavej, København Nordvest.

- Fortællingen om Zam-zam er, at profeten Abraham på Guds befaling efterlod sin unge hustru Hagar med deres spæde søn Ismael i ørkenen. Deres proviant og vandbeholdning slap op - og situationen var kritisk. Nu berørte ærke-englen Gabriel jorden og vandet begyndte at pible op i en lind strøm fra den golde ørken, siger Tahir Mirza.

Han forklarer, at ’zam-zam’ frit oversat betyder ’stop-stop’.

- Hagar kunne ikke stoppe vandet, som flød frit. Derfor sagde hun zam-zam, men det ville ikke stoppe - og det siges, at det vil flyde fra kilden - helt til dommedag.