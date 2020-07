Advarsel: Børn kan blive kvalt i disse jakker

Der er risiko for at snorene i hoved/hals-området hænger fast under leg, hvilket medfører kvælningsfare.

Så klar er advarslen fra den danske modekoncern Bestseller, der har igangsat en tilbagekaldelse af drengejakker.

Jakkerne er solgt i perioden december 2019 - juni 2020.

Det drejer sig om følgende to jakker:

JJESHALE JACKET JR. - Str. 128 i sort og grå (Jack & Jonas fra Bestseller).

JORFLEX JACKET JR. - Str. 128 i blå og rød (Jack & Jonas fra Bestseller).

’Jakkerne lever ikke op til kravene om snore i hoved/hals-området i børnetøj op til 7 år. Der er risiko for at snorene hænger fast under leg, hvilket medfører kvælningsfare,’ skriver Bestseller ifølge Sikkerhedsstyrelsen.

’Har du købt produktet, skal du stoppe med at bruge det og henvende dig der, hvor det er købt,’ lyder opfordringen om jakkerne, der er solgt i både onlinebutikker og fysiske butikker.