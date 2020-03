Advarsel: Denne computer er spild af penge

Microsoft har haft stor succes med sine Surface-maskiner. Det være sig den traditionelle Surface Laptop, eller 2-i-1-maskinerne Surface Book og Surface Pro.

Flere af disse modeller er nu kommet i opdaterede versioner, men det er Surface Pro X - som Microsoft overraskede os med under sin oktober-begivenhed - vi alle har ventet på.

Set udefra ligner maskinen en almindelig Surface Pro i et slankere design. Men udseendet kan som bekendt bedrage, og det gør sig gældende i dette tilfælde.

For på indersiden er Surface Pro X grundlæggende forskellig fra alle andre Surface-maskiner. Og alle andre bærbare computere på markedet for den sags skyld.

Surface Pro X drives af en mobil processor. Altså den samme type som du finder i din mobiltelefon.

Microsoft har navngivet denne såkaldte ARM-baserede mobile processor 'Microsoft SQ1', og selvom vi vender tilbage til det senere, er det vigtigste du skal vide, at den kan køre Windows 10, og at den er meget energieffektiv.

Tanken er, at det giver Microsoft mulighed for at lave en slankere maskine, uden aktiv køling og med bedre batterilevetid, end hvis de havde valgt at køre den med en traditionel Intel eller AMD 'pc-processor'.

Understøttelse af 4G er også lettere at integrere i en maskine, der er drevet af en mobil processor, så Surface Pro X understøtter selvfølgelig mobilt internet. Både via nano-SIM og eSIM.

Valget af en mobil processor har dog flere begrænsninger. Selvom den kan køre Windows 10, kan modellen langt fra køre alle Windows 10-programmer! Vi vender også tilbage til dette, fordi det betyder, at vejen til købeknappen for de fleste. dermed er brolagt med landminer.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Under testen er det naturligt at sammenligne Surface Pro X med sin 'fætter', den velkendte Surface Pro, der netop er blevet udgivet i sin 7. udgave. De er begge 2-i-1-maskiner, der kører Windows 10, og for det utrænede øje kan de se ens ud, selvom Surface Pro X har en slankere skærmramme, en lidt større skærm og 4G-understøttelse.

Prisen er også ret ens. Men det har aldrig været mere vigtigt at holde din tunge lige i munden, når du vælger mellem dem.

Som en 2-i-1-maskine er Surface Pro X rettet mod dig, der gerne vil variere din arbejdsgang. Du kan kun bruge tablet funktionen til at læse nyheder på sofaen, og du kan tilslutte et tastatur til at udføre kontorarbejde eller hente en pen, når du tegner og tager notater.

Sammenlignet med hybrider som HPs Spectre x360 og Lenovos Yoga-serie er det en enorm fordel, at du kan adskille skærmen og tastaturet helt med Surface Pro X. Helt ubesværet bliver det selvfølgelig ikke med en 13-tommer skærm.

Vi forstår imidlertid ikke, hvordan Microsoft kan sælge Surface Pro X uden 'Signatur'-tastaturet, som også leveres med en aktiv pen, inkluderet.

Hvis du køber en Surface Pro X uden dette væsentlige tilbehør, mister maskinen 95 procent af det, som den appellerer til, og bliver et mindre brugervenligt alternativ til iPad Pro.

Af den grund kan du være nødsaget til at lægge yderligere et beløb oven i den pris, du betaler for Surface Pro X-maskinen. Og så begynder det altså at koste penge.

Bagsiden af tastaturet fungerer også som et beskyttelsesetui, men er dyrt ekstraudstyr. Foto: Tek.no

Men er Surface Pro X pengene værd? Hmm. Vi er langt fra sikre.

Inden vi overvejer funktioner som skærm, tastatur og touchpad, som er velkendte problemer for Microsoft på deres andre Surface-maskiner, er vi nødt til at tale om ydeevne og hvordan det opleves i brug.

Ydeevne er næppe det, der står øverst på ønskelisten for potentielle Surface Pro X-købere. Og det er heldigt.

Den eneste ydelses måling, vi fik til at køre på maskinens ARM-baserede processor, viste os, at en standard Intel Core i5-1025G4-processor fungerer 55 procent bedre end Surface Pro Xs SQ1-processor.

Den nævnte Intel-processor får man i billigere Surface Pro 7-modeller. Det er også værd at bemærke, at alle Surface Pro X-maskiner leveres med den samme processor, hvor Surface Pro 7-maskiner bliver hurtigere, alt efter hvor mange penge du lægger på bordet.

Sådanne syntetiske ydelsestests giver imidlertidigt kun et fingerprej om, hvordan maskinen opleves under brug.

Selvom den holder fin hastighed, når vi surfer på nettet, arbejder i office-applikationer, navigerer rundt i Windows og udfører andre lette opgaver, tager mere krævende ting som billedredigering og brug af andre 'pro' programmer længere tid, end vi er vant til. Tingene sker ikke med samme hastighed som mere traditionelle maskiner i samme prisklasse.

For at forstå, hvorfor nogle opgaver tager længere tid på Surface Pro X, er vi nødt til at blive lidt tekniske.

Standard computere har en 'x86' eller en 'x64' baseret Intel- eller AMD-processor. 'x86' baserede processorer kan køre applikationer designet til 32-bit versioner af Windows, mens 'x64' baserede processorer kan køre alle programmer designet til begge 32- og 64-bit versioner af Windows. Det vil sige 99,9 procent af alle Windows-programmer kodet i de sidste 30 år.

Surface Pro X har på sin side en ARM64-baseret processor kaldet SQ1. Det er kun kompatibelt med specielle applikationer, der er skrevet til ARM32- eller ARM64-bit-operativsystemer, såsom ARM64-bitversionen af ​​Windows 10, der kører på Surface Pro X.

Antallet af Windows-programmer det gælder kan du tælle på en hånd. I praksis inkluderer det kun Windows 10s indbyggede apps, såvel som nogle andre 'Universal Windows 10' apps. Microsoft har lovet at omskrive sin Office-pakke til ARM64 bit-versionen, og Adobe arbejder også på noget lignende til de mest anvendte applikationer. Men det sker ikke ligefrem i morgen. Det vil tage måneder eller år.

Det er helt forståeligt, hvis du ikke kan følge fuldstændigt med. Men essensen er, at du ikke kan tage for givet, at Surface Pro X kan køre alle de programmer, du normalt bruger.

Windows 10, dvs. selve operativsystemet og de indbyggede apps som Edge-browseren, fungerer godt, da de køres direkte af den ARM-baserede SQ1-processor.

x86-baserede 32-bit-programmer, der udgør størstedelen af ​​alle programmer designet til Windows, emuleres og kører derfor ikke på fuld hastighed. Det skyldes, at processoren skal 'oversætte' deres instruktioner, før de udføres. Sammen med den konstant lavere processorydelse, er dette ekstra oversættelses lag med til at sænke hastigheden på professionelle applikationer som Photoshop.

Men hvis de fleste programmer designet til Windows faktisk kører på Surface Pro X, bare lidt langsommere end normalt, er det så okay?

Niks, for vi er ikke færdige med den tekniske prædiken.

For eksempel kan du opleve, at software, der er designet til at give musen og tastaturet ekstra funktioner, ikke fungerer på grund af inkompatibilitet med deres drivere. Hos os virkede Logitech Options ikke. En installation, vi måtte annullere, efter at den ikke nåede i mål efter over 20 minutter. = ingen ekstra funktionalitet til vores MX Master mus!

Desuden fik vi ikke Dropbox installeret, og Microsoft skriver endda, at både antivirus- og printersoftware næppe vil fungere, blot for at nævne nogle. Windows 10 leveres dog med Microsofts indbyggede antivirus, der fungerer godt. Derudover er ingen spil baseret på en nyere version af OpenGL-grafikbiblioteket end '1.1' (hvilket er mange, red.) eller er baseret på en form for anti-snyderi-software.

Af de 10 spil, vi forsøgte at installere, var det kun Valves 'Portal' fra 2007. Det fungerede til gengæld meget godt, men det er næsten umuligt for 'almindelige' pc-brugere at vide, hvilke spil der fungerer, før de har prøvet. Det er et problem.

Værst af alt er, at ingen såkaldte x64-baserede 64-bit Windows-programmer fungerer. Et stigende antal nye og opdaterede programmer vil blive skrevet til dette miljø fremover for at drage fordel af al den arbejdshukommelse, som moderne maskiner leveres med.

For eksempel, da vi forsøgte at downloade den nyeste Photoshop, der er 'CC 2020' fra Adobes websted, modtog vi kun en fejlmeddelelse. I stedet måtte vi lede efter en gammel version af Photoshop fra 2018, som vi kun fik gennem Adobes Creative Cloud-program. Det er den seneste version af Photoshop, der understøtter x86 32-bit-systemer, og som Surface X Pro's ARM-processor formår at efterligne. Det samme gælder Adobe Lightroom, hvor den seneste version ikke understøttes.

Foto: Tek.no

En af fordelene ved ARM-processoren er, at den producerer meget lidt varme. Surface Pro X er derfor blæserfri og helt stille, når du arbejder. Det kan man trøste sig ved, med tanke på performance-tallene.

Den anden virkelig store fordel, ARM-processoren skulle have i forhold til mere traditionelle AMD- eller Intel-baserede x64-processorer, er høj energieffektivitet og lang batterilevetid. Men når vi kigger på resultatet af vores batteritest, er vi skuffede.

Surface Pro X holder kun i godt ni timer under vores lette videotest. Til sammenligning målte vi vores Surface Pro 7 til 10,5 til 11 timer.

Når det kommer til selve displayet, viser det det indhold, du ser, fra dets bedste side. Farverne ‘popper', kontrasten og sortniveauet er god, og lysstyrken med sine 435 nits er højt nok til, at du kan arbejde uforstyrret på maskinen i næsten enhver form for miljø, uden at blive generet af blænding.

Displayet leveres med to forudinstallerede farveprofiler. Standardprofilen, som Microsoft kalder 'Udvidet', øger kontrasten og farvemætning til et mere dynamisk og spændende udtryk. Den anden, sRGB-profilen, giver dig mere naturlige og 'korrekte' farver, der er egner sig til indholdsproducenter.

Som sine Surface-brødre har Pro X også et panel i 3:2-forhold. Det er på alle områder langt bedre, end de mere almindelige 16:9-skærme, undtagen filmvisning, hvor du vil se små sorte striber op og ned. Ellers er du garanteret et meget større overblik og mere arbejdsplads i højden, hvilket er rart, uanset om du tjekker websteder, læser lange dokumenter eller behandler billeder. For ikke at nævne, når du skriver eller tegner med en pen.

Forresten er berøringsskærmen helt øverst, hvor det føles naturligt at skubbe, panorere og zoome med fingerspidserne.

Foto: Tek.no

Som nævnt er Surface Pro X-tastaturet, som Microsoft kalder 'Signature Keyboard', et tilbehør til maskinen. Hvis du køber 'A', skal du imidlertid også købe 'B', og selvom det er svinedyrt, får du i det mindste noget helt unikt.

For hvor Signatur-tastaturet ser ud som et hvilket som helst Type Cover fra andre Pro-maskiner, har det fået et nyt trick op i ærmet. Skjult i toppen er der nemlig lavet plads til en aktiv pen, der kun vises, når du trækker tastaturet helt ud. Magneter sørger for, at pennen forbliver liggende uden at ridse rammen, og at pennen lades trådløst i sit ‘hul’, hvilket er et andet pænt touch. På den måde er den altid klar til brug.

Microsoft har truffet er lidt ukonventionelt valg og banker pennen flad. Som et aflangt rektangel næsten.

Du kunne måske tro, at det var mindre ergonomisk at have en sådan pen. Men den er tilpas voksen i størrelsen og afrundet i kanterne, at den stadig er behagelig og sidder perfekt fast mellem fingrene. Under brug kan den prale af funktioner som at genkende forskellige trykniveauer og vinkler. Enden fungerer også som en viskelæder, og dens to knapper kan blandt andet konfigureres til at åbne apps eller lave skærmbilleder.

Foto: Tek.no

Når det kommer til selve tasterne, er de identiske med dem, der findes på andre Surface Pro-maskiner med et ''Type Cover'-tastatur. Undertegnede synes, at de er hurtige og godt dæmpede, men har tidligere oplevet, at tastaturet kan være gyngende, når det er vinklet op mod skærmen.

Det samme gælder Surface Pro X. Men for første gang forsøgte jeg at bruge tastaturet, når det lå helt fladt mod overfladen uden den sædvanlige vinkling op mod skærmen.

Derefter blev tasterne både meget mindre støjende og mere stabile, helt uden gyngeriet fra tidligere. Det bliver nok en smagssag, hvordan du foretrækker at bruge tastaturet, men det er rart at have valget.

Touchpaden er akkurat stor nok til, at du sjældent støder ind i kanterne, når du bruger den. Takket være Microsofts egne drivere sporer den også nøjagtigt dine bevægelser og sikrer jævn rulning og bevægelse med flere fingre.

Pennen er god at holde på, og har alle egenskaber vi forventer i 2020. Foto: Tek.no

Surface Pro X ligner - set udefra - som nævnt meget dets billigere fætter, kun med lidt tyndere skærmrammer. Den har også 4G support, udskiftelig SSD-harddisk og mulighed for at købe et nyt såkaldt 'Signature' tastatur med en aktiv pen til følge. Sidstnævnte fungerer strålende, men koster ekstra og er ikke kompatibel med andre Surface-enheder.

Og det er faktisk kun på de punkter, at Surface Pro X er bedre sammenlignet med Surface Pro 7.

På områder som skærm, tastatur og berøringsplade er de to næsten identiske. Og på alle de resterende områder får den nye Surface Pro X os til at tænke, at vi har taget det forkerte valg af de to.

Surface Pro X kan ikke prale af bedre batterilevetid. Den kan ikke prale af højere ydelse. Den er ikke lettere at bruge. Guderne skal vide, at denne computer kan give dig hovedpine.

Hvis vi holder Windows og ledsagende programmer udenfor, oplevede vi næsten lige så mange apps, der fungerede som apps der ikke kunne installeres under testen. Med uklare fejlmeddelelser eller slet ingen fejlmeddelelse.

Ingen nye Photoshop, ingen Dropbox, ingen ekstra funktioner til den trådløse mus, vi ønskede at bruge. Og meget få spil at nyde.

I fremtiden vil flere applikationer blive designet til x64-baserede processorer, som Surface X Pro ikke kan køre. At tro at der pludselig vil være en masse software til ARM-baserede processorer, er at gamble med dine penge. Det kan ske, men det er mere sandsynligt, at Microsofts projekt er strandet længe før det tidspunkt. Vi husker jo alle, hvordan det gik med deres Windows RT-satsning.

Efter at have brugt Surface Pro X i over en uge har vi ikke fundet en eneste overbevisende grund til Microsoft til at tvinge en mobil processor ind i ‘førersædet’ for Surface Pro. Programmerne er ikke klar til det, ydeevnen er middelmådig, og batteritiden skuffende. ARM-processorer bør forblive i mobiltelefoner. I det mindste i overskuelig fremtid så almindelige pc-købere ikke bliver lokket af det her eksperiment.

Microsoft burde snarere bruge sine tusinder af skarpe ingeniører til at bygge 4G i sin Surface Pro 7 og gøre det muligt at bruge den med det nye og smartere Signatur-tastatur.