Advarsel: Myndigheder forbyder populær drikkedunk

Fødevaregigant har holdt det hemmeligt, at en populær drikkedunk for ni måneder siden blev forbudt. Så den sælges stadig og er nem at få fingrene i

Tys-tys.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at fødevaremyndighederne i juli i fjor tog det drastiske skridt at forbyde en drikkedunk, som anvendes i stor stil i danske sportshaller, fitnesscentre og på boldbaner.

Det skete, fordi en analyse viste, at dunken forringer 'fødevarens organoleptiske egenskaber’.

Men her ni måneder efter forbuddet trådte i kraft, har fødevaregiganten Orkla, som står bag Maxim-dunken, stadig ikke fundet det relevant at advare det høje antal børn, unge og andre, som bruger den.

Det har Orkla undladt til trods for, at Orkla på deres website hævder, at ’topkvalitet og sikkerhed er en hovedprioritet for alle vores mærkevarer’ – og at ’Orkla er optagede af ansvarlig markedsføring mod børn og unge’.

Uegnet til fødevarer

Faktisk kæmpede Orkla, som i Danmark også står bag bl.a. Den Gamle Fabrik, Glyngøre og Kims, mod forbuddet, viser en klagesag.

Orklas argument var det ejendommelige, at deres egne analyser havde vist, at andre drikkedunke end den blå intet fejlede.

Men den blå dunk afgiver altså så meget plaststiksmag, at den ifølge Fødevarestyrelsen er uegnet som drikkedunk. Den er uskadelig, men ikke ’egnet til den brug, som produktet er beregnet til,’ vurderede eksperter.

Dunken giver altså drikkevarer en kemisk plastiksmag.

Så Orkla tabte klagesagen og fik i sommer forbud mod at sælge den.

Alligevel har Ekstra Bladet de seneste dage købt et antal af de forbudte dunke i flere danske webshops.

- Flaskerne afgiver mere smag end det tilladte, så derfor blev der nedlagt et forbud mod de flasker, som Orkla havde på sit lager. Men fordi flaskerne ikke var sundhedsskadelige, havde vi ikke hjemmel til at kræve, at Orkla foretog en decideret tilbagetrækning, forklarer Fødevarestyrelsens sektionsleder, Charlotte Kølln.

Så Orkla var ikke tvunget til at sanere markedet for de forbudte dunke. Og Orkla var ikke forpligtede til at advare forbrugerne. Så Orkla holdt kæft over for forbrugerne.

- Man kan forvente, at en stor professionel virksomhed som Orkla bør uopfordret og for en ordens skyld informere sine aftagere, synes Fødevarestyrelsens sektionsleder, Charlotte Kølln.

Orkla leger struds

Ekstra Bladet har spurgt Orkla, hvorfor de i forbindelse med forbuddet valgte ikke at informere forbrugerne om, at drikkedunken afgav uacceptabelt meget smag af plastik.

Men Orkla er lige så tavs som dengang, myndighederne forbød dunken.

Ekstra Bladet har inviteret til Orklas presse- og kvalitetsfolk til at deltage i et tv-indslag på Ekstra Bladet TV, hvor de prøvesmager vand fra egne dunke, men det vil de ikke, oplyser Ingri Wangen Ohlsen, Country Manager fra Orkla Care Danmark, i en mail.

'Vi vil gerne understrege at vi overholder de krav, som blev stillet til os fra Fødevarestyrelsen,' skriver hun.

'Drikkedunken er ikke sundhedsskadelig, og den efterlever de krav til sensorisk afsmitning som accepteres i andre EU lande, men som ikke lever op til de danske krav. Det er ikke vores oplevelse at drikkedunken afgiver smagsændring ved almindeligt brug (Testen (Fødevarestyrelsens analyse, red.) laves ved 40 grader i 24 timer), eller at dette er/var et almindeligt forekommende problem ved produktet blandt vore forbrugere,' skriver Ingri Wangen Ohlsen.

Ekstra Bladets research viser, at Orkla faktisk gav sin grossist M&N-Grossisten.dk besked om, at drikkedunken var forbudt.

Men grossisten informerede ikke aftageren webshoppen Prokonnex.dk om forbuddet, så her kunne dunkene indtil forleden købes.

Kim Preuss Petersen fra M&N-Grossisten.dk forklarer, at han har informeret forhandlerne, men at Prokonnex.dk ved en fejl ikke fik besked.

Læs sagen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.