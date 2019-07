Afsløret: Her brygger Carlsberg sine 'miljøvenlige danske' øl

De seneste måneder har Carlsberg-direktionen i København jublet over, at danskerne er vilde med dåsebajere, som hævdes at være miljøvenlige, fordi de er limet sammen og ikke indhyllet i plastikfolie.

- Det er gået overvældende godt i Danmark. I første kvartal har vi oplevet en vækst i salget af Carlsbergpilsneren på 19 procent.

- Folk har fået øjnene op for Carlsberg-pilsner, fordi de smager godt, og fordi de kan være med til at reducere engangsplastik, siger pressechef Kasper Elbjørn.

Men i en 130 mio. kr. dyr reklamekampagne for den såkaldte ' miljøvenlige verdensnyhed' er der noget, som Carlsberg belejligt undlader at fortælle de miljøbevidste forbrugere.

- Det er sgu da tarveligt, at det kommer dernede fra. - Nu skal jeg til at bruge flere penge på øl, fordi jeg vil købe dansk. Øv! Så må vi til at købe Royal.

Ekstra Bladet kan i dag tilføje, at øllene, som er tydeligt mærket ' Danmark' på forsiden, i virkeligheden er brygget på et gammelt bryggeri i industribyen Sierpc nordvest for Warszawa i Polen over 1000 kilometer fra Danmark.

Herfra bliver de kørt med diesellastbiler til Danmark og Norge. Intet sted på dåserne står, at der er tale om polske importdåsebajere. Og Carlsberg har behændigt undladt at regne på miljøbelastningerne ved at fragte øllene fra Østeuropa. Bryggeriet nøjes behændigt med at prale med, at der bruges mindre plastik.

Dåsen når til Danmark efter en 1000 kilometers køretur. Foto: Oliva Loftlund

Læs herunder forbrugernes syn på sagen og Carlsbergs forklaring.

Ekstra Bladet beskrev for et par måneder siden, hvordan forbrugerne har svært ved at adskille dåserne, der klistret sammen med transparente limklatter, der kan havne i naturen.

Konfrontation: Carlsberg: Forbrugerne er glade - Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg, hvorfor ikke skrive på emballagen, at der er tale om polske øl. Folk siger, de er noget skuffede? - Jeg tror ikke, folk er skuffede. Vi oplever, at forbrugerne er glade for, at nogen forsøger at reducere engangsplastik ved at anvende snap pack-emballagen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger. - Men kan glæden skyldes, at I ikke oplyser, at øllene er polske med de miljøkonsekvenser fragten med lastbiler medfører? - Det har nu ikke været en hemmelighed, at der brygget i Polen. Ingen har spurgt om det. - Man kan det skyldes, at de ikke fatter mistanke idet I skriver DANMARK med store typer? - Der står også på dåsen, at de er produceret i EU. - Jo, men EU kunne også være Danmark? - De er brygget på præcis samme opskrift i Polen, som vi anvender i Danmark. - Er der nu også den påståede miljøgevinst, hvis øllene skal fragtes 1350 kilometer med lastbiler fra Warzawa-området til Danmark? - Det ved vi ikke. Vi har ikke lavet beregningerne endnu. Dem laver vi først, når en testperiode er overstået. - Men hvorfor påstår I så, at der er tale om en miljøvenlig verdensnyhed, når I ikke kender miljøkonsekvenserne. Risikerer I ikke at snyde folk? - Det har ikke været hensigten. Vi har ønsket at reducere plastik. Snap-pack-emballagen er et forsøg – altså noget, vi først skulle teste. Det er gået over al forventning. Og vi har truffet en principbeslutning om, at hvis øllene i snap pack-emballage fortsat er en succes i Danmark, så vil de også næste år også blive produceret i Danmark. - Men hvorfor testede I egentligt ikke emballagen i Danmark? - Der var simpelthen ikke været plads på bryggeriet i Fredericia. Derfor valgte vi bryggeriet mellem Gdansk og Warsawa.

Folket: Tarveligt!

Ekstra Bladet har taget et smut forbi Ørstedsparken i Københavm for at høre, hvad havens gæster synes om polsk øl på danske flasker.

Foto: Olivia Loftlund

Ulrika Svensson, 35 år, lærer, Malmø og Maria Wibler, 38 år, lærer, Malmø

- Jeg tænker, at det er lidt snyd. Carlsberg er jo en dansk øl.

- Emballagen er godt nok smart, men det holder jo ikke, hvis man ikke har indregnet transporten.

Foto: Olivia Loftlund

Cecilie Hviid Nielsen, 22 år, student, Ølstykke og Anna Clark, 21 år, student, København.

- Når der står 'København' og 'Danmark' med relativt store bogstaver, så føler man sig lidt cheated, når de kommer fra Polen.

- Indpakningen synes jeg til gengæld er mega fed. Især her i København, hvor unge mennesker elsker at tage i parken med en sixpack, men ofte bare smider emballagen, når de går.

Foto: Olivia Loftlund

Mai Hansen, 26 år, studerende, København, Sine Persson, 26 år, folkeskolelærer, Nørrebro og Nicoline Suadicani, 26 år, projektleder, Bryggen.

- I forhold til at man hele tiden siger, at der er mangel på arbejdspladser i Danmark, synes jeg, det er latterligt, at man rykker så mange ting ud af landet.

- De burde have overvejet, om emballagen rent faktisk er miljøvenlig, når man regner lastbilturen med.

Foto: Olivia Loftlund

Lasse Lund, 25 år, pædagogmedhjælper, Aarhus, Mads Højer, 25 år, studerende, Aarhus og Jakob Jakobsen, 27 år, studerende, Ribe.

- Jeg synes ikke, det er helt cool, at de får øllen lavet i Polen, men jeg forstår det godt, da det nok er billigere.

- Hvis man så lidt nationalistisk på det, kunne man godt ønske sig, at 'vores' øl blev produceret i Danmark.