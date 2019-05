Afsløret: Torskerogn er mere olie og vand end torskerogn

Som bekendt gør fødevareindustrien sig store bestræbelser på at lokke folk til at tro, at madvarer i supermarkedet er bedre, end de er. De dyre ingredienser, som fremhæves på emballagen, skal man ofte lede længe efter i fødevaren.

Ekstra Bladets maddetektiv har fyldt en vogn og bad fødevareeksperterne Michael René og Henrik Duer kaste et kritisk blik på en snes af produkterne.

Madfup: Beskidte tricks tryller tarvelig mad sund og dyr

I bunkerne fandtes eksempelvis såkaldte 'Peka Fløde Kartofler' med kun 1,4 procent fløde og se engang denne tube 'torskerogn'.

- Kun mikroskopiske bogstaver afslører, at kun godt en tredjedel af tubens indhold er torskerogn. Mildest talt skuffende for et produkt, der kaldes torskerogn, siger Michael René.

Han kan have en pointe. Sølle 36 procent af tubens indhold er torskerogn. Resten er billig vand, billig madolie, tomatpuré, stivelse, stabilisatorer og et højt antal tilsætningsstoffer.

Med store typer på tubens forside praler producenten til gengæld med, at produktet er rigt på omega 3, gluten- og laktosefrit, fra bæredygtigt fiskeri og så videre.

Så Ekstra Bladet har spurgt Jesper Kold Sørensen, direktør i Amanda Seafoods A/S - Hvordan kan du finde på at kalde produktet torskerogn, når kun godt en tredjedel af produktet er torskerogn?

- Jeg kan godt se, hvad du mener. Men her har vores primære ambition været at lave et velsmagende produkt. Herefter har vi tænkt på fødevaresikkerhed, og det er nok dit næste spørgsmål; hvorfor der er så mange e-numre i?

- Korrekt.

- Da produktet er i tube og ikke i dåse, har vi ikke kunnet konservere det ved at koge det. Så her har vi måtte bruge et antal e-numre for at sikre fødevaresikkerhed og holdbarhed.

Men hvorfor er der så lidt torskerogn i?

- Fordi vi skulle have en smørbar konsistens fra en tube. Hvis vi fyldte mere torskerogn i, ville det ikke kunne komme så let ud af tuben. Olie er med til at blødgøre produktet.

- I kalder produktet torskerogn. Kunne produktet have et mere retvisende navn?

- I eksempelvis Tyskland kalder vi det oversat til dansk 'torskerognscreme'.

- Det lyder som et godt navn. Hvorfor ikke bruge den oversættelse herhjemme?

- Det kunne da også godt være, vi skulle overveje det henset til andelen af torskerogn versus vand og rapsolie. I Storbritannien kalder man denne type produkter ’spreads’. Det kunne også være, det er mere retvisende.

- Produktet anprises med, at det bidrager til fisk to gange om ugen, men det gør det vel knap nok med så lidt torskerogn?

- Jo, det fastholder jeg bestemt det gør. Produktet er en nem måde at få fisk på.

- Men det indeholder 13 gram fedt, som kommer fra rapsolie - mod kun 4 gram fedt i en dåse almindelig torskerogn. Man skal sluge en del madolie for at få fiskens gode egenskaber, og dermed er produktet vel ikke en god måde at spise fisk på?

- Jo, det er det helt bestemt.

- Du anpriser det med at være gluten- og laktosefri, selv om der normalt ikke er gluten og laktose i torskerogn. Er anprisningen dermed fair?

- Ja, for mange ved ikke, at torskerogn er uden gluten og laktose, og som du selv påpeger, indeholder produktet meget andet end netop torskerogn. Nogle forbrugerne med allergi kunne frygte, at det indeholder gluten og laktose.

- Ja, netop. Du anpriser torskerogn med at indeholde noget, som torskerogn normalt ikke indeholder. Er det fair?

- Pointen er, de øvrige ingredienser er uden gluten og laktose. Hvilket er en relevant servicemeddelelse.

