Akut sundhedsfare: Burger Shacks pizzeria tvangslukket

'Salg af fødevarer forbudt indtil videre.'

Fødevarekontrollen har i dag smækket et grimt klistermærke op i vinduet hos Pizza Hytten i Guldsmedgade i Aarhus.

Pizzeriaet er nemlig blevet lukket af myndighederne. Der er tale om det hårdest tænkelige indgreb, der er til rådighed i lovgivningen.

Pizza Hytten er en mindre pizzakæde med fire filialer under Burger Shacks hurtigtvoksende fastfood-imperium, som de seneste dage har været i vælten, efter Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan burgerkæden fusker og sjusker med hygiejne og kødets temperaturer. De 15 burgerbarer fik 30 sanktioner.

Ifølge Fødevarestyrelsen opsættes et forbuds-klistermærke kun i tilfælde af akut sundhed for forbrugerne.

'Det kan fx være på grund af rotte-angreb eller anden akut sundhedsfare,' skriver Fødevarestyrelsen.

Alt tyder altså på, at Pizza Hytten ikke på eget initiativ indså, at stedet var så farligt, at det skulle lukke.

'Vi kan bekræfte, at vi har været på tilsyn der. Vi kan dog ikke sige mere, før kontrolrapporten er klar og offentliggjort. Det forventer vi sker i løbet af næste uge,' skriver Trine Fogh Møller, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen til Ekstra Bladet.

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at tvangslukningen skyldes en meget massiv forekomst af fluer, men det er endnu ikke bekræftet.

Når Fødevarestyrelsen ikke vil sige mere, skyldes det, at jurister i styrelsen skal verificere indholdet af en kontrolrapport, der kan indeholde en eller flere hårde sanktioner med bøder og sure smileyer.

Pizza Hyttens presseansvarlige, Mike Juhl Jensen, vil heller ikke oplyse, hvorfor pizzeriaet er blevet tvangslukket.

- Send mig en mail, så svarer jeg på vegne af Pizza Hyttens team og familien på Sicilien, siger han med henvisning til, at opskrifterne skulle være bragt til Danmark af en siciliansk familie.

'Vi holder lukket grundet forbedringer her hos Pizza Hytten i Guldsmedegade. Vi er snart tilbage igen. Indtil da kan du nyde mad fra Pizza Hytten på Frederiks Allé og i Mejlgade,' opfordrer Pizza Hytten på et opslag i vinduet i Aarhus.

Pizza Hytten har også en filial i Aalborg. Og der er ambitioner om at ekspandere hurtigt, ligesom Burger Shack, der på kort tid har åbnet 15 filialer.

Ifølge Pizza Hyttens hjememside åbner der snart pizzeriaer i Jægergårdsgade, Trøjborg Centret, Sønder Allé og i Veri Centret i Aarhus samt på Tapperitorvet i København.

