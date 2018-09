Arla bestjålet for millioner

For to år siden lancerede Arla en kampagne for at få sine mælkekasser tilbage. Nu skærpes indsatsen. Mælkegiganten har fået stjålet mælkekasser for millioner

De grønne mælkekasser er ikke et sjældent syn i landets børnehaver eller andre institutioner. Somme tider ser man dem også spændt fast på en cykel eller en Puck Maxi.

Mens der sjældent er plads til mere end en mælkekasser på de tohjulede transportmidler, så hober kasserne sig op på landets institutioner, hvor de blandt andet bliver brugt til opbevaring og til at lege på.

- Der er nogen af kasserne, der havner hos de private forbrugere, men det er i mindre volumener, så det er ikke Puch Maxien, vi er ude efter. Det er de store volumener, som går tabt i institutioner, vi vil have tilbage, oplyser PR Manager hos Arla, Jesper Skovlund, til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at mælkekasserne ikke er bygget til at børn skal lege på dem, ligesom det også belaster miljøet, at de ikke kommer retur.

300.000 mælkekasser forsvinder årligt

Arla er nemlig nødsaget til at producere nye kasser, og det giver dem også en økonomisk incitament til at gøre en indsats for at få kasserne tilbage.

- Vi mister årligt omkring 300.000 mælkekasser. De skal genproduceres, og det er en belastning for miljøet i forhold til, hvis vi kunne genbruge dem flere gange i træk, fortæller Jesper Skovlund.

Det er langt fra første gang, at Arla opfordrer til at levere de grønne mælkekasser tilbage. En lignende kampagne blev søsat i 2016, og på to år er det lykkedes at få indsamlet mere end 100.000 kasser.

De 100.000 indsamlede mælkekasser svarer ifølge Arla til 120.000 kg ren plastik. Det giver en reducering på CO2-udledningen med 300 tons, fordi plastikken kan genanvendes. Besparelsen svarer til at køre jorden rundt 33 gange i en almindelig personbil.

Donere fem kroner pr. mælkekasse

Som en ekstra gulerod til at få mælkekasserne tilbage, vil Arla donere fem kroner pr. mælkekasse til Arla Fondens MADlejr, der underviser danske 6. og 7. klasses elever i sund mad og bæredygtighed.

Ifølge Arla er der omkring en million mælkekasser i cirkulation. Hver kasse koster 22 kroner at producere, og det koster hvert år landmændende syv - otte millioner kroner, at der årligt forsvinder 300.000 mælkekasser.

Jesper Skovlund fortæller, at Arla har sendt information ud til institutionerne om, hvordan de kan levere mælkekasserne tilbage. Hvis man som almindelig forbruger ligger inde med en eller flere mælkekasser, som man gerne vil levere tilbage, så er der også råd at hente.

- Man kan aflevere kasserne i ens lokale supermarked, så kommer vi og henter dem der, lyder opfordringen fra Jesper Skovlund.