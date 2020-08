Arla i pinlig sag om fup i Tyskland

Danske Arla er nomineret til at vinde en grim fup-konkurrence i Tyskland

Den danske mejerigigant Arla får en rigtig hed sensommer på sit enorme tyske marked.

For den magtfulde og aggressive forbrugerorganisation Foodwatch har nemlig netop nomineret et af mejeriets produkter som topkandidat til at vinde prisen som årets mest nederdrægtige fupprodukt.

Prisen, der hvert år med deltagelse af massemedier overrækkes en forlegen fødevareproducent i en stor provokerende happening, hedder 'Der Goldene Windbeutel'.

Eller på dansk 'Den Gyldne Vandbakkelse'. En vandbakkelse er som bekendt en luftig kage, der er kendetegnet ved at indeholde meget lidt substans og med tilbøjelighed til at falde sammen som en soufflé.

Og Arlas økologiske langtidsholdbare mælkeprodukt Bio-Weidemilch er ikke andet end varm luft, mener Foodwatch.

Kun emballagen

Arla, der er blandt de tre største mejerier i Tyskland, fører ifølge Foodwatch de mange millioner miljøbevidste forbrugere bag lyset ved med et selvopfundet miljømærke på kartonens forside at hævde, at mælken er CO2-reduceret med hele 71 procent.

For faktum er, at det kun er emballagen, som er fremstillet miljøvenligt, ikke mælken. Og mælkeproduktion er en af klodens værste klimasyndere.

Kun i en note på kartonens side kan man med småt læse, at det er emballagen, der er CO2-venlig, så samlet set er CO2-udledningen fra Arla Bio-Weidemilch kun reduceret med sølle 2,5 procent, viser en analyse.

'I vores arbejde hos Foodwatch møder vi talrige reklameløgne, og med det selvopfundne miljømærke driver Arla rovdrift på det vigtige miljøtema samtidig med, man vildleder groft med sit markedsføringsudsagn,’ lyder det fra aktivisterne i Foodwatch, som spørger forbrugerne:

'Fortjener Arla med denne klimaløgn Den Gyldne Vandbakkelse; prisen for årets mest nederdrægtige reklameløgn?'

Producenter rødmer

Af andre kandidater i år er eksempelvis skiveskåret Grünländer-ost lavet på mælk fra fritgående køer, der i virkeligheden har stået i en stald. Og en jordbærmarmelade, der bare er fortyndet med vand for at reducere sukkerindholdet. Og en 'sund' protein-sportssnack til børn, der i virkeligheden er fyldt med fedt og sukker.

I fjor vandt en hvinende sød økologisk tomatsauce til børn den tvivlsomme pris. Ofte er det påstået sunde, men i virkeligheden fede, sukkersøde fødevarer til børn, der vinder den gyldne vandbakkelses-pris, hvorefter producenterne enten gemmer sig eller rødmer og lover at styre sig.

Deltag i afstemningen her.

Årets kandidatfelt. Foto: Foodwatch Deutschland

Arla: Vi tager det alvorligt

'Ja, vi har bemærket nomineringen,' lyder det fra Arlas hovedkvarter i Aarhus.

Herfra skriver mejergigantens globale pressechef:

'Som altid tager vi konstruktiv kritik alvorligt og det gør vi også her. Vores tyske kolleger er i øjeblikket ved at undersøge hvad der er op og ned i den konkrete kritik fra Foodwatch, og vil tage stilling til om noget eventuelt skal ændres i kommunikationen.'