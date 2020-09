Baby død: Forsikringsselskab snød mor og far

Den 23. maj 2019 kom et lille raskt barn til verden på en dansk hospitalsafdeling for tidligt fødte.

Forældrene var lykkelige, for barnet havde det godt.

Men kun i knap to døgn. For pludselig fik det to alvorlige hjerneblødninger.

Verden i grus

’De næste 5 uger lever vores barn men vil med stor sandsynlighed blive svært handicappet. I denne periode er vores verden styrtet i grus og forsikringsbetingelser er ikke i vores bevidsthed,’ skriver forældreparret, som i øvrigt havde et raskt barn.

Når det unge jyske par skriver om forsikringsbetingelser i den anonymiserede klagesag, så skyldes det, at der foruden en livslang dyb sorg over at miste deres nyfødte, ventede dem en barsk kamp med et iskoldt forsikringsselskab, PFA Helbredsforsikring.

Samtaler med præster

Babyen svævede mellem liv og død i 33 dage så ’Nærhed og støtte til vores (raske barn) og hinanden er det eneste vi til nød magter indimellem tunge samtaler med læger og præster,’ fortalte forældrene i klagesagen mod PFA.

’Da vores (Baby med uoplyst køn, red.) er 5 uger gammel bliver (Babyen) overført til Esbjerg (Sydvestjysk Sygehus) og får kort tid efter yderligere to hjerneblødninger. Herefter får (Babyen) stille lov til at få fred’.

’Der går nogle uger med begravelse osv., inden jeg telefonisk rejser kravet til PFA,’ skriver faren.

Han havde i årevis betalt for forsikringsproduktet 'PFA Kritisk sygdom – engangsudbetaling – børn'.

Nægtede at betale

Så han var berettiget til 125.000 kroner, hvis et af hans børn fik konstateret kritisk sygdom, herunder hjerneblødninger.

En sum, der kan kompensere forældre for mistet livskvalitet, rekreation, behandling i udlandet eller indretning af boliger til syge børn.

Men trods farens indtrængende appel om empati, så nægtede PFA at hoste op med så meget som en krone.

Anmeldte død for sent

Afvisningen skete med henvisning til, at forældrene først anmeldte ’skaden’, efter babyen var død - og ikke før dødsfaldet.

De havde ’ikke overholdt fristen for anmeldelse og kravet er derfor (…) bortfaldet,’ fastholdt PFA.

Faren protesterede:

’Jeg mener ikke, at afvisningen er rimelig, da det ikke med rimelighed kan forventes at man har mentalt overskud til at undersøge sine forsikringsbetingelser i en så tragisk periode i ens liv.’

Han argumenterede, for at ’omkostningen for selskabet (De 125.000 kr.) vil være den samme uanset om min (Baby) er levende eller død, og om kravet er fremsat før eller efter (Babys) død.’

’Dermed udgør betingelsen i denne konkrete sag blot en unødig bagatel som jeg ikke kan undlade at se som en belejlig udvej fra erstatningspligt for selskabet, såfremt i fastholder jeres standpunkt,’ argumenterede faren, som vandt sagen i Ankenævnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

PFA-brøler: Baby døde ved fødslen

På grund af simpelt sjusk i klagesagsbehandlingen påstod PFA, at babyen blev født på det, der var den reelle dødsdag, den 27. juni 2019.

PFA skrev også, at babyen fik en hjerneblødning den 29. juni, men på det tidspunkt havde barnet været dødt i to dage.

Der var heller ikke tale om en hjerneblødning, men to.

’Jeg har læst svaret fra PFA og skal blot præcisere at min (Baby) blev født 23. maj 2019 og døde 27. juni 2019,’ indvendte faren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ankenævn: Derfor skal PFA hoste op

Forældrene vandt i Ankenævnet for Forsikring klagesagen mod PFA.

For nævnet slog fast, at forsikringens formål var ’at kompensere forælderen for blandt andet mistet livskvalitet, lønindkomst mv. Hensynet til ydelsens (Forsikringsproduktets) formål og personlige karakter taler derfor ikke for, at ydelsen bortfalder ved barnets død.’

Nævnet lægger også vægt på, at PFA ikke led noget tab, da omkostningen for selskabet (De 125.000 kr.) vil være den samme om farens krav om forsikringssummen var fremsat før eller efter dødsfaldet.

’Nævnet finder, at selskabet ikke har godtgjort, at den sene anmeldelse i den foreliggende sag har haft skadevirkning for selskabet.

’Selskabet skal derfor udbetale summen ved kritisk sygdom til klageren.’

--------- SPLIT ELEMENT ---------

PFA vil ikke interviewes

Ekstra Bladet har bedt om et interview med PFA’s ledelse om ’generel konduite, samt konkret om en evt. forståelse for, at et forældrepar med en døende baby ikke kan overskue at anmelde en skade.’

Men PFA vil ikke deltage.

Interviewet skulle også have handlet om, hvordan PFA i bestræbelserne på at begrænse udbetalinger møder forsikringskunderne og om, hvordan PFA mener, at den sene anmeldelse af dødsfaldet kostede PFA penge.

Men PFA vil ikke deltage.

Ekstra Bladet ville også have hørt PFA, om de har undskyldt overfor for forældrene samt om, hvordan en eventuel undskyldning er blevet overbragt.

Men PFA vil ikke deltage, men PFA skriver:

'Vi har naturligvis stor forståelse for den tragiske og ulykkelige situation, som forældrene er i - i denne sag. Generelt står vores kunder i svære situationer, når de søger om forsikringsudbetalinger hos os, og det er vi selvfølgelig helt opmærksomme på,' hævder PFA.

'Generelt gælder det, at alle kunder naturligvis skal have de penge, som deres forsikringer giver dem ret til, når de bliver syge, eller der sker dem noget.'

’Men samtidig er vi som kundeejet selskab meget bevidste om, at udbetalinger skal ske på det rigtige grundlag, da det er fællesskabet, der betaler.'

’Derfor behandler vi altid sagerne i henhold til gældende forsikringsbetingelser og afgør sagerne i overensstemmelse hermed.’

’Det har vi også gjort i denne sag, hvor Ankenævnet for Forsikring så tilsidesatte vores forsikringsvilkår og afgørelse. Vi har taget kendelsen til efterretning og udbetalt dækningen til kunden. Vilkåret vil ikke blive håndhævet i andre tilsvarende sager fremadrettet.’

PFA vil altså fremover betale erstatning til forældre, der anmelder børns kritiske sygdom efter dødsfald.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension, som udmærket kender den grove og tragiske sag, lovede Ekstra Bladet et interview om konduite i den danske forsikringsbranche. Men organisationen fortrød og nægter således også at stille op til interview.

Se også: Afsløret: Så slemme er de danske forsikringsselskaber

Se også: Vand ødelagde køkkengulv: Codan i krig om køleskab