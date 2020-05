Bank Norwegian sagsøgte hjerneskadet kvinde: Her er dommen

Opdateret kl. 20.39: Flyselskabet Norwegian ejede under det meste at sagen Bank Norwegian, men er ikke længere ejere af og har ikke noget med driften af Bank Norwegian at gøre, understreger flysselskabet.

Som bekendt kniber det både i befolkningen og på Christiansborg med tilliden til de mange kviklånsfirmaer, som ustandseligt bliver kritiseret for at lokke folk i gældsfælder, hvorefter de kommer efter dem.

Ekstra Bladet kan fredag beskrive, hvordan kviklåns- og kreditkortudbyderen Bank Norwegian sagsøgte en hjerneskadet dansk kvinde.

Shoppede for 40.000 kr.

Hun var blevet udsat for identitetstyveri af en nabo, som fik mulighed for at flå hende, når han hjalp hende med daglige gøremål herunder indkøb.

Der blev oprettet et Bank Norwegian-kreditkort i hendes navn, og så blev der ellers shoppet i vildskab. Det blev til 77 køb og seks kontanthævninger for i alt knap 40.000 kroner.

Hun forsøgte forgæves at forklare Bank Norwegian, at hun havde været udsat for identitetstyveri, og at kortet var blevet oprettet af en tredjemand, som misbrugte det Nemid, som lå i den skuffe, som naboen fik adgang til, når han hjalp hende med hendes telefonabonnement.

Trak hende i retten

Men Bank Norwegian sendte sagen til inkasso, som rykkede hende for de penge, hun ikke havde.

Derefter trak de hende i retten med krav om de cirka 40.000 kroner plus 24 procent i renter, inkassogebyr og de sædvanlige rykkergebyrer.

Men en kvik dommer afviste sagen og henviste den til Det finansielle ankenævn, der er finansieret af branchen selv, og sat i verden for at aflaste domstolene.

Bank Norwegian forsøgte med, at det danske ankenævn bare skulle blande sig uden om, men det kunne nordmændene glemme alt om.

Alvorligt syg

I stedet blev Bank Norwegian sat noget så eftertrykkeligt på plads. Nævnet købte ikke en påstand om, at kvinden havde handlet groft uagtsomt ved at give en gerningsmand adgang til sit Nemid.

’Hun er alvorligt syg, modtager kontanthjælp og er indstillet til plejebolig’ argumenterede hendes advokat, som mente, at Bank Norwegian havde handlet uforsigtigt ved overhovedet at oprette kreditkortet.

’Bank Norwegian AS skal inden 30 dage frafalde ethvert krav mod klageren i henhold til den omhandlede kredit,’ fastslog nævnet forleden.

Naboen blev nemlig ved en straffesag fundet skyldig i bedrageri mod kvinden, så nu kan Norwegian forsøge at hente pengene hos ham.

Bank Norwegian: Ikke enig

Ekstra Bladet har bedt om Bank Norwegians kommentar til sagen.

'Banken er ikke enig med Fanke (Det finansielle ankenævn, red) i sin konklusion, men har ud over det ingen kommentar,’ lyder det fra Kai-Morten Terning, leder af ’samfundskontakt’ i Bank Norwegian.

