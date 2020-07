Barn spiser fransk hotdog med glasskår

I år må de fleste som bekendt holde ferie i skønne Danmark og som en bonus undgå de velkendte maveinfektioner i sydeuropæiske turistfælder.

Paris og Eiffeltårnet er også ringe besøgt. Men så er det godt, man kan besøge Aalborgtårnet i byen, som kalder sig Nordens Paris.

I dette tårn indtraf tidligere på måneden et mindre fødevareuheld for et barn, der gnavede i den danske delikatesse fransk hotdog, som få franskmænd vil kendes ved.

Anmeldt til Fødevarekontrol

Der var nemlig et glasskår i brødet eller pølsen, og selv om det ikke endte i en alvorlig skade, blev det af forælderen anmeldt til Fødevarekontrollen, som i går sendte en tilsynsførende de 55 meter op på inspektion i køkkenet.

En ansat oplyste her, at et drikkeglas for nogle uger siden ved et uheld splintredes totalt køkkenet, og at glasskårene var blevet fjernet.

Men kontrolløren opdagede, at ’der er få glassplinter imellem kopper og tallerkner lige under hylde med glas’.

Skår nær hotdogs

- Virksomheden skal selvfølgelig ikke have glasskår liggende på sine hylder, fastslår Susanne Frandsen, sektionsleder i Fødevarenordøst.

- Glasskårene fandtes i nærheden af, hvor produktet (franske hotdogs, red.) blev tilberedt, forklarer hun.

Der var desuden ’måwet’ – et aalborgensisk udtryk for snavset, så Aalborgtårnet (Udtales lokalt Aalborgtårne, red) fik indskærpet, at der skulle gøres rent.

Lovede hovedrengøring

’Det er svært her hvor der er højsæson med mange kunder, og ejer vil køre ind i morgen tidlig og rengøre mere i bunden’ lovede ejeren.

Ekstra Bladet ringer til denne ejer, forpagteren Helle Abildgaard, som siden tirsdag morgen har været i gang med at gøre rent.

- Vi er meget kede af hændelsen og beklager over for de berørte. Sagen med det glasskår er det værste, der kan ske for ens butik. Vi er tre personer, der hele dagen har været i gang med at gøre grundigt rent, forsikrer Abildgaard fra Aalborgtårnet, som i dag er lukket på grund af blæsevejr.

Mysterium

- Vi hælder til, at glasskåret var i pølsen, men vi ved det ikke. Forælderen sagde, at barnet havde fundet glasskåret i pølsen, men det er svært at fastslå, når det er et lille barn, der har opdaget glasskåret.

Fødevarestyrelsen ved heller ikke, hvorfra skåret kommer.

- For vi har desværre ikke glasskåret. Vi går ud fra, at der er tale om en enkeltstående hændelse. Alligevel har vi spurgt producenten af pølsen, om der har været andre anmeldelser, men vi har endnu ikke fået svar, forklarer Susanne Frandsen.

Hun siger, at også Fødevarestyrelsen har fået indtryk af, at Helle Abildgaard tager sagen meget seriøst og er ked af hændelsen.