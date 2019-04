Beskyldt for madfup: - Der er heller ikke russere i russisk salat

Som bekendt gør fødevareindustrien sig store bestræbelser for med alverdens salgstricks at lokke folk til at tro, at madvarerne i supermarkedet er bedre, end de faktisk er.

De forholdsvis dyre ingredienser, som fremhæves på emballagen, skal man ofte lede længe efter i fødevaren.

Ekstra Bladets maddetektiv har fyldt en vogn og bedt fødevareeksperterne Michael René og Henrik Duer kaste et kritisk blik på en snes af produkterne.

Madfup: Beskidte tricks tryller tarvelig mad sund og dyr

I bunkerne fandtes eksempelvis de såkaldte 'Peka Fløde Kartofler' (Pris: 25-30 kr.), som er blevet et gigantisk salgshit i bl.a. Netto, for mange kan ikke overskue ikke selv at skrælle og snitte kartofler og overhælde dem med fløde.

- Det er helt komisk kun at tilsætte så få procent fløde for så at kalde dem flødekartofler. Det er skuffende, siger Michael René.

Han henviser til, at vakuumposen indeholder 60 procent kartofler og 40 procent såkaldt flødesauce. Men finder man luppen frem og nærlæser ingredienslisten, fremgår det, at sølle 3,5 procent af flødesaucen faktisk er fløde. Det svarer til 1,4 procent af hele posens indhold.

Så Ekstra Bladet tager fat i Thomas Olsen, salgschef hos Peka Kroef Denmark.

Er det fair at kalde dem flødekartofler, når fløde alene udgør under to procent?

- Som du siger, er der faktisk fløde i flødekartoflerne, men ikke meget. Jeg kan godt se, hvad du fisker efter, siger han.

- Ja, jeg fisker efter mere fløde. Hvorfor kalde dem flødekartofler, når der stort set ikke er fløde i?

- Sagen er den, at kartoffelskiver i en sovs indeholdende fløde kalder man herhjemme flødekartofler. I udlandet kalder man retten kartoffelgratin. Vi vurderer klart, at det er lovligt at kalde dem flødekartofler. Der er heller ikke mange russere i russisk salat, griner han.

- Hvorfor egentlig ikke kalde retten kartoffelgratin?

- Fordi der faktisk er fløde i, men jeg anerkender, at du ikke er den første, der har stillet spørgsmål til det, netop fordi andelen af fløde af lav.

- Det lyder, som om, du godt selv kan se, at det er lidt af et snydeprodukt?

- Bestemt ikke. Der findes ikke en fast definition af, hvor meget fløde flødekartofler skal indeholde.

- Men forbrugerne må antages at forvente mere end under to procent. Kunne I overveje at tilsætte en anelse mere fløde, eller er det for dyrt?

- Det kunne vi sagtens overveje, men så stiger prisen og fedtindholdet, og det ønsker forbrugerne nok ikke.

Læs om alle salgstrickene her.