Bestilte bryllupsmiddag til forkert dato: Her er regningen

Det nygifte danske par dummede sig og forsøgte at fedte regningen af på restauratøren

Nogle gange kan det være endog særdeles anstrengende at være selvstændig næringsdrivende i Danmark.

Det må en restauratør sande, da nogle kunder - et par - kvajede sig noget så gebommerligt.

Allerede 31. oktober 2018 bestilte de en udmærket festmiddag til udbringning til den planlagte bryllupsfest 25. maj 2019.

De 63 kuverter kostede hver 417 kroner - i alt 26.271 kroner.

Men parret glemte at oplyse restauranten om, at festen skulle afholdes en uge senere, nemlig 1. juni.

Så 25. maj kørte restauratøren forgæves, så hele den letfordærvelige middag blev kasseret i sommervarmen.

Restauratøren sendte nu en faktura på de 26.271 kroner, men den nægtede parret at betale.

De påstod, at de i en telefonsamtale skulle have oplyst om ændringen af datoen.

Restauratøren tilbød – som et forlig – at de kunne nøjes med at betale 16.000 kroner for middagen, hvilket angiveligt var råvareprisen.

Det tilbud skulle parret have taget imod. I stedet spillede de deres kort forkert.

De argumenterede for, at restauratøren bare kunne have solgt bryllupsmiddagen til nogle andre, hvilket var en umulighed.

Og de påstod, at den aftalte kuvertpris på 417 kroner var for høj og kun burde have været på 200 kroner svarende til 12.600 kroner.

Med det tal forsøgte parret at prutte forligstilbuddet på 16.000 kroner ned til 6.300 kroner. Svarende til 100 kroner i råvarepris pr. kuvert.

Nu gad restauratøren ikke mere.

Han forlangte den oprindelige pris 26.271 kroner, men blev af parret indbragt for Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, som i sin kendelse slog fast, at parret skulle ryste op med 26.271 kroner.

Det stod nemlig sort på hvidt i den skriftlige korrespondance mellem parterne, at festen var 25. maj.

Restauratøren fik hjælp af en advokat, der eksempelvis afviste, at parret kunne prutte om en aftalt pris med tilbagevirkende kraft.