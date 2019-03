Bilka beklager: Der er gris i oksekødet

Der er påvist svinekød i miniburgerne Angus Burger Sliders, som ellers kun skulle indeholde oksekød.

Salling Group har øjeblikkeligt fjernet produktet fra kølediskene.

'Der er ikke observeret noget sundhedsskadeligt ved produktet, men vores kunder skal naturligvis kunne stole på, hvad de køber,' siger Carina Jensen, kvalitetschef i Salling Group, i en pressemeddelelse.

Produktet er udløbet i februar, men kunder kan have frosset produktet ned

'Og de skal naturligvis orienteres om fejlen,' skriver Salling Group.

For at være på den sikre side har Salling Group valgt at stoppe salget af miniburgere med andre produktionsdatoer.

Alle produkter med udløbsdato i februar 2019 kan derfor returneres.

– Det er Salling Groups egen kontrol, der har fundet fejlen, som producenten efterfølgende har bekræftet. Mens vi er tilfredse med, at vores interne kontrolmekanismer fungerer, finder vi testresultatet uacceptabelt og har naturligvis orienteret Fødevarestyrelsen, siger Carina Jensen.

Kunder, der har købt det pågældende produkt, kan uden forevisning af kvittering returnere produktet og få pengene retur.