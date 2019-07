Billeder afslører griseri på Jensens Bøfhus

- I skal i gang med at gøre rent.

Sådan lød budskabet, da Fødevarekontrollen sidste sommer var på besøg hos Jensens Bøfhus' filial Esbjergs midtby.

Ser man på nye billederne, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, tyder meget på, at personalet faktisk gik i gang med at svinge kosten, men rengøringen var så fedtet og halvhjertet, at Fødevarekontrollen for alvor skruede bissen på under et opfølgende kontrolbesøg i sidste uge.

Foto: Fødevarestyrelsen

Her blev det til en rasende smiley og en bøde på 15.000 kroner - simpelthen fordi, der fortsat var et værre griseri i køkkenet.

Læs kontrolrapporten her.

Foto: Fødevarestyrelsen

Foto: Fødevarestyrelsen

'Lameller i isterningemaskinen har små mørke prikker, der kunne aftørres med serviet.', skriver Fødevarestyrelsen, som fortsætter:

'Rullevogne til affaldsspande var 'snavsede og med meget fedtede belægninge, affaldsspand til madaffald er meget snavset og hjul har snavsede belægninger, plastbeholder under opvaskemaskine har snavsede belægninger, håndtag til fryserum i kælderen har skimmellignende belægninger.

Foto: Fødevarestyrelsen

Ekstra Bladet har spurgt bøfkædens administrerende direktør Anders Nikolaisen, 'hvorfor der var beskidt - også set i lyset af, at I tidligere havde fået besked på at gøre rent?'

'Vores lokale ledelse har fejlet og vi har fejlet i vores opfølgning på det. Det er en rigtig træls situation. Vi har nu grundig rengjort, som det også ses på efter-billederne (herunder, red).'

'Samtidig har vi gennemgået vores ledelses systemer som skal sikre at det ikke gentager sig. Vi har i øvrigt fine smileyer i alle vores øvrige restauranter og gør en stor indsats for at leve op til de forventninger, som vores gæster med rette har til os,' svarer han.

Direktøren har sendt billeder, som beviser, at der omsider er blevet gjort rent.

Foto: Jensens Bøfhus

Foto: Jensens Bøfhus

