Bøde til nordjyde: Solgte hvidløgskur mod coronavirus

49-årig kvinde fra Frederikshavn får bøde for at sælge tibetansk 'mirakelkur' mod coronavirus

Samtidig med at coronavirus har jaget en skræk i livet på jordens befolkning, er snedige forretningsfolk gået i gang med at tjene penge på folks frygt.

De påstår i lodret strid med sandheden, at netop deres mirakelmiddel kan forebygge eller helbrede den dødelige virus.

Således kan Ekstra Bladet lørdag aften fortælle, at Fødevarekontrollens Rejsehold i Danmark har slået til mod den 49-årige ansigtsyogainstruktør, digitale medierådgiver, it-specialist og iværksætter Jeanne Adelsten Truelsen fra Frederikshavn.

Tibetansk mirakelmiddel

Hun markedsfører ihærdigt sin ’Tibetanske Hvidløgskur’ som en såkaldt 'mirakelkur' (489 kr.), der hævdes at virke mod forhøjet blodtryk, hjerte-kredsløbslidelser, blodpropper, gigt, ledsmerter, hovedpine, overvægt, herpes, uren hud og så videre.

På det seneste har hun optrappet sine påstande om, at den hvidløgsbaserede ’økologiske udrensningskur’ også skulle virke mod virus så som influenza og forkølelse.

Bedre rustet mod Covid-19

På hvidløgskurens reklameside på Facebook skrev hun:

’Covid-19 har bidt sig fast i Danmark. Styrk dig og din families immunforsvar, så I er bedre rustet mod den slemme virus.’

Så hun fik af Fødevarekontrollen en bøde på 5.000 kroner, fordi det i hele den vestlige verden, Danmark inklusiv, er strengt forbudt at tjene penge på at lyve om, at simple fødevarer – eller ekstrakter herfra - har egenskaber som medicin. For det har de ikke.

Spilder formuer

Fødevaremyndighederne i især EU forsøger febrilsk at stoppe de mange numre, der vurderes som særligt grove, fordi naive, frygtsomme og i nogle tilfælde syge forbrugere risikerer at spilde formuer på midler uden dokumenteret effekt.

Nogle risikerer at fravælge godkendte lægemidler med dokumenteret effekt til fordel for alverdens ubrugelige urter, tarmskyl, detoxkure, hvidløgskure, syre-base-kure, fastekure, saft- og vandkure.

Ekstra Bladet har spugt Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiolog på Rigshospitalet, hvad han synes om markedsføringsudsagn om, at hvidløg skulle kunne forebygge Covid-19.

- Helt uacceptabelt

- Åh, gud fader bevare mig vel. Det er absolut totalt udokumenteret, at hvidløg skulle være gavnligt mod Covid-19. Det er helt uacceptabelt, siger han.

Jeanne Adelsten Truelsen sagde til Fødevarekontrollen, at hun var overrasket over, at hun ikke var blevet vejledt om reglerne i forbindelse med opstart af sin virksomhed, men i Danmark er det en virksomheds eget ansvar at sætte sig ind i reglerne.

I en sms til Ekstra Bladet skriver Jeanne Adelsten Truelsen:

’Jeg har aldrig skrevet at hvidløgskuren kan kurere Covid-19, men jeg har skrevet at man kan styrke sit immunforsvar og dermed stå stærkere mod virus ... og dermed også Covid-19.

Men ifølge Fødevarestyrelsen er det ulovligt.

’Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber, står der i kontrolrapporten med en bidende sur smiley.

Ifølge eksperter er det at spise en sund og varieret kost med frugt og grøntsager, inklusive hvidløg, altid en god idé. Men der er ingen beviser for, at kost indeholdende meget hvidløg kan beskytte mod covid-19.

Kun medicinalindustrien må ...

’Som sagt fik jeg kun bøden, fordi det kun er medicinalindustrien der må annoncere mod influenza. (hvilket i sig selv er sørgeligt),’ skriver Jeanne Adelsten Truelsen i sin sms, hvor hun gentager sine påstande om, at hvidløgskuren virker mod flere konkrete sygdomme.

’Dem er jeg også blevet bedt (af Fødevarekontrollen, red.) om at slette .... igen fordi det kun er lovligt for medicinalindustrien at skrive om deres medicin til bla. Leddegigt ... medicin som giver frygtelige bivirkninger. Øv hvor er det ærgeligt.’