Bøderegn: Disse supermarkeder var fyldt med gammel mad

Forleden kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan Min Købmand i landsbyen Jerlev sydvest for Vejle flød med så mange gamle madvarer, at Fødevarestyrelsen skred ind med en bøde og en sur smiley.

Det viser sig, at dette grelle fund skete som konsekvens af denne avis' afsløringer af generelle problemer med de såkaldte datovarer i store dele af dagligvarehandlen.

- Vi er i øjeblikket i gang med en kampagne, hvor vi kontrollerer fødevarers holdbarhed. Det er en konsekvens af, at I hos Ekstra Bladet i 2018 begyndte at beskrive nogle problemer, som vi absolut mente, at virksomhederne selv kunne løste, forklarer souschef i Fødevarestyrelsen Pernille Lundquist Madsen.

Hun fortsætter: - Det blev der rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt virksomhederne faktisk kunne, så derfor iværksatte vi denne kampagne. De endelige resultater foreligger endnu ikke, men det er korrekt, at nogle virksomheder er blevet sanktioneret.

Ekstra Bladet har gennem hjemmesiden Findsmiley.dk fundet nogle af delresultaterne.

Værre end i Netto

Alt noget tyder på, at det om muligt står værre til i Min Købmand, end det gjorde for godt et år siden i Netto, da Ekstra Bladets maddetektiv med hjælp fra et frivilligt landsdækkende korps af datojægere begyndte at beskrive branchens dato-problemer, som i værste fald kan være sundhedsfarlige, fordi bakterier i nogle madvarer går amok over tid.

Mindst ti butikker i Min Købmand-kæden har de seneste uger fået besøg af Fødevarekontrollen, som formentligt også vil troppe op på Dagrofas hovedkontor for at tale et alvorsord med kædedirektøren i Min Købmand, Richo Boss.

For kontroller i Ansager, Agerbæk, Rødding. Nykøbing Mors og Thisted viste betydelige problemer med gammel mad. I Ansager og Agerbæk var det ligesom i Jerlev så grelt, at butikkerne fik bøder og sure smileys, fordi en stor del af sortimentet var udløbet.

I Agerbæk var eksempelvis svinemørbraderne alt for gamle, mens modermælkserstatning og mandler i Ansager var op til et halvt år for gamle.

Uacceptabelt

Selv om Min købmand-butikker i Voldum ved Hadsten, Struer, Brovst, Slagelse og Roskilde ifølge Fødevarestyrelsen var uden gammel mad, ved Dagrofa godt, at man har et problem.

'Vi er allerede fuldt opmærksomme på rapporterne fra Fødevarestyrelsen, og vi har igangsat stramninger af butikkernes procedurer.

Det er selvfølgelig uacceptabelt, at dette finder sted, og derfor er vi i tæt dialog med butikkerne for at sikre, at procedurerne fremadrettet overholdes,' skriver Thomas Hvidberg Troelsen, salgschef i Min Købmand.

Læs kontrolrapporten fra Ansager her.

Læs kontrolrapporten fra Agerbæk her.

Læs kontrolrapporten fra Rødding her.

Læs kontrolrapporten fra Nykøbing Mors her.

Læs kontrolrapporten fra Thisted her.

