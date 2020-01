Bøfsandwich-fans angrebet af mad-snobber

Der er krig på den danske madscenes to yderfløje. Den gastronomi-grønne angriber den brune.

I årevis er indehaveren af domænenavnet Umami.dk blevet opsøgt af først ejerne af Kronprins Frederiks nu lukkede stamsted, Restaurant Umami i København. Og siden ejerne af den eksklusive catering-virksomhed Umami.dk ApS.

De fine gastromi-kokke mener at have ejerskab til umami-begrebet, så det vil købe domænenavnet, men ejeren vil ikke sælge det.

Brune riddere

Hendes mand er nemlig grundlægger af De Brune Riddere, som anmelder bøfsandwicher med og uden sovs - en ret, som hun argumenterer for ’i høj grad indeholder umami’.

Så folk, som taster Umami.dk, leder domæne-ejeren derfor ind på mandens hjemmeside, Bofsandwi.ch.

På Bofsandwi.ch anmelder teamet ’De Brune Riddere’ bøfsandwicher rundt om i hele landet. Målet er at kåre Danmarks bedste bøfsandwich.

Men ikke på vilkår om hun vil sælge det til modparten, der tager sig godt betalt for eksempelvis 'laks rørt med hummer og dildcreme, syltede rødløg og ærteskud, grøn salat, spidskål, græskarkerner og sennepsvinaigrette, salat af spelt, bagte rodfrugter, skalotteløg og persille, langtidsstegt okse og mør unghane i umami-marinade.'

Tilbød 20.000 kr.

Senest har catering-folkene via deres advokat tilbudt 20.000 kr. for overdragelsen af domænenavnet. Men nej. Heller ikke dengang Restaurant Umami tilbød et meget højere beløb, ville hun sælge det.

Faktisk føler hun sig generet af Umami.dk ApS.

Knaldede røret på

På et tidspunkt ringede advokaten til hende og tiggede om domænet, mens hun tog en lur under en ferie i Paris.

Det endte med, at hun smækkede røret på.

- Det opleves helt urimeligt gentagende gange at blive opsøgt og presset til at sælge noget jeg fra starten gjorde klart, ikke var til salg, for så til sidst at blive ringet op af en advokat gentagende gange for at lægge yderligere pres på mig, skriver hun til Klagenævnet for Domænenavne.

Beskyldninger om griskhed

Umami.dk ApS havde indbragt hende for nævnet, hvor hun måtte forsvare sit ejerskab til domænet, som hun har haft siden 2004.

Hun skriver, at hun gerne ville være ’forskånet for gentagne og i stigende grad ubehagelige henvendelser,’ og beskyldninger for griskhed.

Catering-virksomhedens advokat anklager hende nemlig for kun at eje domænet med økonomisk gevinst for øje.

Ændrede navn

Sagen endte med, at kvinden vandt, mens catering-virksomheden tabte. Ankenævnet hæfter sig blandt andet ved, at catering-virksomheden to dage før, man indgav klagen, ændrede sit navn fra Umami Catering ApS til Umami.dk ApS.

Nævnet lægger vægt på at Umami.dk består af et almindeligt ord, der frit kan anvendes af enhver. Nævnet lægger bl.a. også vægt på, at kvinden, der selv er kok, tidligere har drevet en virksomhed med navnet ’umami.dk’ – en virksomhed, hun i fremtiden ønsker at genåbne.