Børnehave hos Dominos: Nu skændes de om et klistermærke

Det kan forekomme pinligt og skadeligt for en rotteplaget fødevarevirksomhed at blive tvunget til at ophænge et klistermærke, hvoraf det fremgår, at myndighederne har nedlagt forbud mod at at sælge mad.

Fødevarestyrelsen forklarer, at det skal kun virksomheder, som ikke på eget initiativ har lukket for at komme skadedyrene til livs.

I tilfældet med Domino's var det den kommunale rottebekæmper, som alarmerede fødevaremyndighederne. Havde Dominos selv taget initiativ til at lukke under bekæmpelsen af rotteplagen, kunne man blot stilfærdigt have holdt luklet uden skilte med forbuddet.