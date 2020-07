Busselskab i grotesk sag: Usædvanlig hård kritik

En bus afgår typisk langt fra din bopæl og ankommer ofte langt fra din destination.

Og hvis du leder efter endnu en undskyldning for at fravælge bussen som transportmiddel, så læs her en sag, som trafikselskabet Movia beklager og lover er usædvanlig.

En kvinde fra Sydsjælland skulle en kold decemberdag i fjor til genoptræning i Vordingborg, så kl. 10 steg hun på bus 640, som kører fra Næstved.

Bus punkterede

Kl. 10.15 punkterede bussen, så det stod klart, at turen ville blive langt mere end 20 minutter forsinket, fremgår det af sagen fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Så nu skulle Movia ifølge reglerne have tilbudt passagererne rejsegaranti i form af 300 kr. til en taxa.

Men nej. Chaufføren afviste også pure at skaffe anden transport.

I stedet fik folk lov til at vente i 45 minutter i bussen - på en mekaniker fra en vejhjælpstjeneste.

Bugseret i flad bus

De blev nu siddende i den punkterede bus, mens den blev bugseret til et tilfældigt sted i Klarskov, hvor de blev hældt af langt fra et nyt stoppested.

Herfra måtte de vade til et nyt opsamlingssted, hvorfra de i kulde kunne vente i mere end en time, til kl. 12:30, hvor der afgik en bus mod Vordingborg.

Kvinden missede sin tid til genoptræning og måtte alligevel køre til Vordingborg uden formål for derfra at tage bussen hjem igen. Dagen var spildt.

Løb fra ansvar

- Hvad har I tænkt jer at give i kompensation for den tur, spurgte kvindens kæreste efterfølgende Movia, der som ’ansvarlig udbyder’ i strid med reglerne forsøgte at fedte ansvaret af på en underleverandør, busoperatøren, som parret blev henvist til at klage til.

16 kroner – prisen på busbilletten - var alt, hvad Movia ville hoste op med.

Det og så en forkølet påstand om, at chaufføren over radioen var blevet oplyst om rejsegarantien, og at ’Opkald til chauffører kan høres over hele bussen.’

Men ingen i bussen havde hørt det.

Først langt senere gav Movia korrekt vejledning i at klage til ankenævnet, som afviste at behandle klagen.

For nævnet mente ikke at kunne afgøre, om passageren faktisk havde hørt, at chaufføren over radioen havde fået besked om at tilbyde rejsegaranti.

Stædig kæreste

Men kvindens kæreste var stædig, så det endte alligevel med, at nævnet tog sagen. Der udtales højst usædvanligt ’stærk kritik’ to gange.

Nævnet slog nemlig fast, at en ’radiomelding fra operatøren til chaufføren om at orientere passagererne ikke kan træde i stedet for chaufførens direkte besked til passagererne.’

Ankenævnet finder det ’stærkt kritisabelt’, at passagererne ikke fik besked om, at rejsegarantien kunne bruges til taxa og ’stærkt kritisabelt, at de måtte vente 45 minutter i bussen, hvorefter den tilkaldte mekaniker kørte på et punkteret dæk med passagerer ombord, hvorefter passagererne blev sat af mellem to stoppesteder, hvor de blev bedt om at vente på næste bus, som først ville afgå mere end 1 time senere.’

Kompensation: 16 kr.

Så var spørgsmålet, om kvinden skulle have 300 kr. i kompensation for manglende orientering om rejsegaranti.

Nix. Selv om de to passager-repræsentanter i nævnet sagde ja, stemte DSB’s og Midttrafiks og repræsentanter sammen med nævnsformanden nej.

Så hun måtte nøjes med sølle 16 kr. Hun kunne nemlig ikke dokumentere egentligt økonomisk tab.

Til gengæld skal Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.

Movia: Vi er meget kede af det

Ekstra Bladet har spurgt Movia, hvordan Movia har undskyldt over for kunden, og hvordan Movia vil få passagerer tilbage i den kollektive befordring efter covid-19, når der udvises en sådan adfærd?

Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen skriver:

’Vi er selvfølgelig meget kede af det i Movia, når den slags sker. Det gør det heldigvis sjældent. Movia transporterer hver dag mange tusinde passagerer med bus og lokaltog, som kommer frem som planlagt.’

’Det er meget beklageligt, når vores kunder ikke når frem til tiden. Vi har over for kunden beklaget den opståede forsinkelse, og at hun oplevede ikke at blive informeret om at få rejsegaranti.’

’Det sker heldigvis ikke særlig ofte, at kunderne ikke får den service, de har krav på,’ hævdes det.

’Halvdelen af vores udgifter til busser i Movia er betalt af skatteborgerne. Det giver os et særligt ansvar for kun at bruge penge, når der er grundlag for det,’ skriver Movia-chefen.