Carlsbergs grønne emballage-brøler

Så er øl-sæsonen i gang, og der er næsten ikke et øje tørt, når giganten Carlsberg i disse måneder i en gigantisk markedsføringskampagne lancerer en 'miljøvenlig verdensnyhed'.

I tv-reklamer viser skuespilleren Mads Mikkelsen, hvordan han i et snuptag klikker en øl ud af en sixpack.

Der er tale om en såkaldt 'snap pack', hvor dåserne er limet sammen modsat tidligere, hvor de var indhyllet i forhadt plastik, som forurener og i værste fald kvæler nuttede dyr.

Bøvl og besvær

Carlsberg, som 'vil hjælpe forbrugerne med at leve mere bæredygtige liv', hævder i kampagnen til 130 mio. kr., at der er tale om 'innovativ teknologi', men er de limede dåser nu så bruger- og miljøvenlige, som bryggeriet påstår?

Nej.

Ekstra Bladets maddetektiv købte i går ti sixpacks og bad ti forbrugere klikke en pilsner af. Ni ud af ti havde betydeligt besvær med at adskille dåserne.

- Det har jeg ikke kræfter til. Det er godt nok vanskeligt og slet ikke muligt for sådan en gammel kone som mig, siger den 82-årige Ingrid Einer-Jensen.

Taber dåseøl

- Hov, udbryder hun, da hun taber den dåseøl, hun får vredet af, på asfalten.

Nu kunne kritiske læsere hævde, at agurketiden er over os, og at der er tale om et bagatelagtigt ilandsproblem.

Nej, udbryder Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

- Hør, det er et reelt problem for især de mange, som har gigtsygdomme og derfor nedsat styrke i fingre og håndled. Især ældre kvinder har problemer, og voldsomt mange kommer hvert år til skade, fordi de må finde knive og andet frem for at åbne umulige emballager.

- Skidt og ærgerligt

- Så der er virkelig skidt og ærgerligt, at Carlsberg tilsyneladende ikke har testet sin emballage ordentligt på almindelige forbrugere, siger hun.

Landets førende ekspert i brugervenlig emballage, Søren Rahbek Østergaard fra Teknologisk Institut, forklarer, at halvdelen af danskerne har problemer med at åbne emballager mindst en gang om ugen.

Langt de fleste ældre, især ældre kvinder, har problemer med det, siger han.

Grusom mod fugle

Spørgsmålet er, om emballagen er så miljøvenlig, som Carlsberg hævder. På seks adskilte dåser sidder nemlig 10-15 klatter gummielastisk lim, som folk ifølge testen er tilbøjelige til at nulre af.

- Det gennemsigtige gummi ender med garanti i naturen, hvor der forurener, og hvor fugle kløjes i det. Så på den måde, er emballagen ikke miljøvenlig, tværtimod kan den være grusom, siger den naturentusiasten Bjarne Sørensen.

Carlsberg, som det ikke var muligt at træffe i går, advarer folk mod at pille limklatterne af.

På dåserne sidder 10-15 klatter gummielastisk lim, som mange er tilbøjelige til at nulre af og smide fra sig.

Skal klikkes af i særlig rækkefølge

På de seks dåsepilsnere sidder en lang plastikhank, som snildt kan havne i naturen. På denne hank er en udførlig instruktion i, hvordan kan adskille dåserne i en særlig rækkefølge for at undgå kraftanstrengelser.

Men ingen ud ti testpersoner læste i går guiden.

- Det er yderst velkendt, at forbrugerne ikke læser producentens instruktion til, hvordan de skal åbne en emballage, forklarer emballage-ekspert Søren Rahbek Østergaard.

- Vi testede for nogle år siden, om 68 forbrugere åbnede en slikpose ved at rive i den anbefalede for-cut i svejsningen. Nul ud af de 68 brugte funktionen. De rev og flåede med stort besvær posen op, siger han.

Ekstra Bladet bad i går en flok forbrugere klikke en pilsner ud af den 'smarte' sixpack

- Limklatter havner i naturen

Louise Rosenberg, 28 år, CRM-specialist, København

- Det er ikke helt nemt. For de er jo limet sammen. Der må være et særligt trick til at adskille dem. Mon de skal skrues af på en måde, spørger

I øvrigt er det usmart, at det klistrede lim helt sikkert havner i naturen. Jeg håber, det bliver nedbrudt med tiden, siger hun.

- Søreme svært

Jette Hildebrandt, healer, Frederiksberg

- Jeg synes søreme, at det er svært. Det kræver muskelstyrke og en særlig teknik. Måske man skulle opfinde et særligt redskab til at adskille øllene, foreslår den 70-årige Jette Hildebrandt.

- Sværere end forventet

Anne Torp Træger, sygeplejerske, 26 år, Aarhus

- Det var noget sværere, end jeg havde regnet med.

- Forurener som tyggegummi

Kenneth Englely, vagt, København

- Den er sgu sværere, end jeg havde troet. Men hvis Carlsberg gerne virkelig ville være grønne, skulle der nok ikke sidde små gennemsigtige gummiklatter på dåserne, for det ender i naturen ligesom tyggegummi, hvor det forurener. Men jeg er glad for, at plastfolien er afskaffet, for vi har alle set billeder af skildpadder, der er blevet kvalt i det.

- Jeg har virkelig besvær med det

Ingrid Einer-Jensen, pensionist fra Frederiksberg

- Den emballage er bestemt ikke brugervenlig. Man skal bruge alt for mange kræfter. Jeg har virkelig besvær med det, og sådan er der mange små problemer i hverdagen. Eksempelvis coladåser, som jeg må åbne med en nøddeknækker. Og ost i skiver, som er nærmest umulige af få ud af plastemballagen.

- Fugle kløjes i det

Bjarne Sørensen, pensionist, Frederiksberg, med hunden Bella

- Den sidder sgu da fast. Det er søreme ikke let. Kvinder vil umuligt kunne adskille disse øl, heller ikke min kone, selvom hun er 12 år yngre end mig, siger den 78-årige Bjarne Sørensen fra Frederiksberg.

- For det kræver søreme muskler og et stærkt håndled at adskille. Det gummielastiske plastik, som sidder tilbage på dåserne, bliver med garanti pillet af, hvorefter det ender i naturen, og fugle kløjes i det. Så på den måde er emballagen ikke miljøvenlig, tværtimod kan den være grusom, siger den naturinteresserede herre.