Carsten og Niels solgte gammel ommærket laks til Aldi

Hvad stiller man op med 20 tons frossen norsk laks fra 2017, som man har købt som et restparti i Australien?

Jo, man kunne jo sælge det til en producent af indbagt laks eller til kattemad.

Men er man en af Europas største importører af torsk og laks, Prime Ocean, så tryller man med nogle klistermærker. Og vupti - pludselig er fiskene danske og fra 2019 og kan sælges.

Dødelig risiko

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Prime Ocean i Skagen groft har fuppet både Fødevarekontrollen, Aldi samt et højt antal forbrugere, som har været i fare for at blive smittet med den potentielt dødelige bakterie listeria.

For ikke alene tryllede fiskeimportøren laksen to år yngre. Man forlængede også holdbarheden på fiskene og udsatte dermed forbrugerne for sundhedsfare.

Forlængede holdbarhed

For egentlig kunne de i alt 104.000 lag med dato-ommærket røget laks højst holde sig i 48 timer efter optøning.

Alligevel forsynede Prime Ocean dem med en risikabel lang holdbarhed på 28 dage.

Offentligheden blev i midten af maj advaret mod laksen, som fra midten af april blev solgt i Aldi.

Det var under en rutinemæssig kontrol i maj, at Fødevarestyrelsen opdagede, at Prime Ocean var ved at give fiskene de farligt lange holdbarhedsdatoer.

Falsk forsikring

Men en medarbejder hos Prime Ocean beroligede kontrolløren med, at de ikke var blevet solgt. Noget, som også en direktør hos Prime Ocean har forsikret fødevaremyndighederne om.

Men det viste sig at være usandt.

Kort tid efter fandt kontrolløren fiskene på knaldtilbud i Aldis kølediske og alarmerede Fødevarekontrollens rejsehold, som rykkede ud på razzia hos Prime Ocean, hvor der var et lovstridigt rod.

Løj torsk bæredygtige

Det var kort sagt umuligt at se, hvor fisken kom fra, herunder om der var tale om fisk fanget uden for fiskekvoterne. Rodet vanskeliggjorde også myndighedernes chance for at stoppe sygdomsudbrud i ind- og udland, hvis fisken skulle vise sig at være sundhedsfarligt.

Tonsvis af fisk blev beslaglagt, og det blev afsløret, at Prime Ocean havde bildt kunder i ind- og udland ind, at ordinær torsk var skånsomt fanget MSC-torsk.

Det var her på en af de to fabriksenheder i Skagen, at ommækningen fandt sted. Foto: René Schütze

Ole Schmidt, leder for MSC’s danske kontor, er vred.

- Det er et kæmpe problem for vores troværdighed, for forbrugerne skal kunne stole på, at de faktisk støtter bæredygtigt fiskeri, når de køber fisk med MSC-mærket, siger han til Ekstra Bladet.

Økonomisk incitament

Han fortæller, at der er en beskeden merpris på MSC-mærket fisk og dermed også et incitament til at snyde.

- Jeg har ikke kendskab til tidligere lignende sager i Danmark. Vi orienteret vores licens-afdeling i London om sagen, og de vil nu tage stilling til, hvad der skal ske videre – herunder om virksomhedens MSC-certifikat skal suspenderes, fortæller han.

Rejsehold-chef: Groft og alvorligt

- Der er tale om grove og alvorlige overtrædelser af lovgivningen, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarekontrollens Rejsehold, til Ekstra Bladet.

Prime Ocean gamblede med forbrugernes helbred, da de købte et stort parti frosne laks fra en anden virksomhed, som havde vurderet, at det af hensyn til væksten af listeria var holdbart i 48 timer efter optøning, siger han.

- Alligevel forlængede de holdbarheden til 28 dage og solgte det til Aldi, siger Rosenmark.

- Dermed udsatte de forbrugerne for en stor risiko. Det er stærkt uansvarligt og meget risikabelt, hvilket afspejles i bøde på 80.000 kroner, som er den største standardbøde, vi har til rådighed, forklarer han.

Hindringer i vejen

Prime Ocean fik også en bøde på 10.000 kroner for at 'lægge hindringer i vejen for kontrollen' ved at oplyse, at de ikke var solgt. De var solgt til Aldi.

- De bildte kontrollen ind, at de ikke havde solgt produkterne, siger Rosenmark.

Der var også bøder for at påstå, at de gamle norske farmlaks var danske - og for at mærke dem med at være fra 2019. Og en bøde på 20.000 kroner for påstå, at ordinær torsk var bæredygtigt MSC-torsk.

Kan ikke lukkes

Prime Ocean fik bøder på i alt knap 200.000 kroner, men Fødevarekontrollen har ikke haft mulighed for at lukke virksomheden.

- Vi kan kun lukke virksomheder, når der er en akut sundhedsfare, for eksempel på grund af skadedyr. Vi kan også udstede markedsføringsforbud, hvis man gennem en længere periode har brudt loven og ikke har haft evne eller vilje til at overholde reglerne. Endelig kan vi give karantæne til virksomheder, der viser sig at være uimodtagelige over for råd, vejledning og sanktioner.

Prime Ocean har været i gang med at rydde op. Der er ingen meldinger om sygdom som følge af den ulovlige praksis.

ALDI: Vi dybt rystede

Det var discountkæden ALDI, der blev lokket til at købe nogle tons af det ommærkede laks, der blev solgt som billige kampagne-varer i april.

'I maj blev vi kontaktet af Fødevarestyrelsen og gjort opmærksomme på forholdene. Hos ALDI har vi klare og skrappe krav til, at alle vores fødevareleverandører overholder de gældende regler og retningslinjer for fødevareproduktion, derfor stoppede vi allerede dengang samarbejdet med den pågældende leverandør,' skriver Kristian Jessen, kommunikationschef i Aldi.

Han understreger, at Prime Ocean ikke er fast leverandør til Aldi.

- Og vi har kun brugt dem få gange.

- Da fødevaresikkerhed er ekstremt vigtig for Aldi, foretager vi - ud over producentens egne analyser - også selv en række analyser og kontroller på vores produkter. Netop dette produkt blev undersøgt af Eurofins i april i år, der fandt produktet (stikprøver, red.) fint - og helt uden spor af listeria, fortsætter han.

- Efterfølgende har vi erfaret, at forholdene hos producenten ifølge Fødevarestyrelsen er stærkt kritisable. I Aldi er vi dybt rystede over de mange bøder og kritiske kontrolrapporter, som producenten har modtaget, og vi har været helt uvidende om de forhold hos leverandøren, der nu er kommet frem i dagens lys. Det er klart, at vi ikke handler med dem mere.