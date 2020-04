Charlotte vred: Restauratør kræver 17.000 kr. for aflyst konfirmation

En ting er sikkert.

Charlotte Lundqvist og 43 gæster kommer ikke til at fejre sønnens konfirmation i Skovridderkroens Selskabslokaler i Charlottenlund 8. maj i år, sådan som hun troede, da hun bookede arrangementet for halvandet år siden.

For 21. marts, da det endnu ikke var forbudt for restauranter at holde åbent 8. maj, ringede hun og afbestilte, fordi biskoppen havde aflyst konfirmationen.

Bare flyt festen

- Skovridderkroen foreslog, at vi da bare kunne holde festen 8. maj alligevel - og så kunne han blive konfirmeret senere. Men vi synes, at den kirkelige begivenhed og konfirmationsfesten skal være samme dag, siger Charlotte Lundqvist, som altså fastholdt sin aflysning.

Men nu vil den coronakrise-ramte restauratør, Steffen Schiøtt Hansen, beholde depositummet på 10.000 kr. og fakturere hende yderligere knap 7.000 kr. I alt næsten 17.000 kr. svarende til halvdelen af prisen for arrangementet, der aldrig bliver afholdt.

Det er han nemlig berettiget til ifølge vilkårene, for Charlotte Lundqvists aflysning skete før åbningsforbuddet 6. april blev forlænget frem til 10. maj. Havde hun afbestilt senere, havde hun fået alle penge retur.

'Dårlig moral'

Så nu har Charlotte Lundqvist henvendt sig til Ekstra Bladet.

- Det er dårlig moral at kræve så mange penge for ingenting. Selvfølgelig er det surt, at de mister en masse kunder, men vi vil altså ikke betale de 7.000 kr. Så må de slæbe og i retten. De 10.000 kr., depositummet, bliver svære at få retur, erkender hun.

Frygtede det ville ske

- Jeg er rystet over, at hun kontakter Ekstra Bladet, siger Steffen Schiøtt Hansen.

- Jeg frygtede, at det ville ske. Vi har gjort alt, vi kunne, for at være fleksible, men vi har to selskaber, som ikke vil rykke sig. Dem har vi holdt op på den kontrakt, der er indgået, siger han.

Han forklarer, at såfremt Charlotte Lundqvist var indvilget i at holde konfirmationsfesten på en anden dato, ville hun ikke tabe så meget som en krone.

- Hvis hun havde haft blot en smule velvilje, havde vi sammen bare fundet en anden god dag.

Men de stridende parter har ikke kunnet finde en dato. Den dag, hvor sønnen i stedet skal konfirmeres, har Steffen Schiøtt Hansen andre selskaber.

'Det er forrykt'

- De har været rigtig stride, siger han.

- Det er forrykt, at nogle mennesker er så egoistiske, at de med en brysk tone fra begyndelsen bare afviser at finde en løsning. Hvis alle gæster havde opført sig som dem, havde vi ikke overlevet coronakrisen, fortæller Steffen Schiøtt Hansen.

Han fortsætter.

- 2020 er et helt særligt år for os alle, så lad os være mere fleksible, end vi plejer. Spis ude med konfirmanden om lørdagen, og hold så den store fest om søndagen, opfordrer Steffen Schiøtt Hansen med henvisning til, at der henover sommeren er mange bryllupsselskaber på lørdage og derfor plads til konfirmationsfester søndage.

Dobbelt-dækket

Charlotte Lundqvist gætter på, at Steffen Schiøtt Hansen er dækket af regeringens hjælpepakker. Hun gisner om, om han på den måde kan få dobbeltbetaling.

Det afviser han på det klareste.

- Vi mister en månedlig omsætning på en million kroner men bliver kun kompenseret med 23.000 kr. plus nogle småbeløb til dækning af nogle faste omkostninger.

- Den fede forårs- og sommeromsætning, som skal bruges til at konsolidere forretningen over hele året, er stort set væk. Det her handler om vores levebrød, siger han.

95 procent megasøde

- 95 procent af de kunder, der har booket konfirmationer, har været megasøde, forstående og fleksible, så vi har fundet en løsning. De har eksempelvis rykket konfirmationsfesten til søndag, selv om konfirmationen er lørdag. Det vil nogle ikke, og så er vi nødt til at passe på os selv, for ellers lukker vi, siger han.