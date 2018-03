Dansk Michelin-kok dømt i retten

En af landets mest succesrige gourmet-konger, thai-kokken Henrik Yde, sad fredag skoleret i Københavns Byret.

Det gjorde han, fordi han endnu ikke havde betalt en bøde på 5000 kroner for i februar i fjor at nægte Fødevarekontrollen adgang til en af hans knap 20 restauranter i Kiin-Kiin-familien.

Den stenrige Michelin-kårede stor-restauratør kunne ellers med et greb i lommen for længst have betalt bødeforlægget. Holdingselskabet Henrik Yde Holding har 21 mio. kr. i egenkapital.

Se også: Politiet tilkaldt: Michelin-kok gjorde modstand mod Fødevarekontrollen

Men når han lod sagen gå helt en domstol, skyldes det, at han ville manifestere sin utilfredshed med en særlig kvindelig fødevarekontrollant.

Ifølge Henrik Yde bedrev denne medarbejder fra Fødevarestyrelsen i 2012 og 2013 veritabel hetz mod Kiin-Kiin, som, han mener, blev straffet med urimeligt mange sure smileyer.

- Hun er inhabil, forudindtaget og usaglig - så mine 200 thai-kokke er stadig bange for hende, så det er mit ansvar som deres chef at sørge for, at hun ikke får adgang, forklarede Yde.

Kontrollanten, som Fødevarestyrelsen forsvarer som saglig og kompetent, var til stede i det københavnske street food-marked Westmarket, da Henrik Yde blokerede adgangen for to andre medarbejdere fra Fødevarestyrelsen.

- Jeg nægtede for en sikkerheds skyld alle adgang, så længe hun overhovedet var til stede i Westmarket. Lukkede jeg nogen ind, risikerede jeg, at også hun kom ind, forklarede Yde efter dommen til Ekstra Bladet.

Han beskyldte i retten Fødevarestyrelsen for at være ’teenagefornærmet’ over hans protester, hvilket skulle være grunden til, at han ikke har fået en undskyldning og tilsagn om at kontrollanten ikke besøger Kiin-Kiin.

Dommeren sagde, at hun havde vanskeligt ved i voksen-terminologi at formulere et referat af sagen. Hun sagde, at hun kunne ikke finde et eneste argument for, at Yde ikke skulle betale bøden, så den blev han idømt at betale, hvilket han accepterede uden at anke.

Fødevarestyrelsen har flere gange slået fast, at ingen fødevarevirksomheder kan udelukke særlige tilsynsførende.