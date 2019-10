Dansk supermarked solgte mad fra 2013

Et jysk supermarked var smækfyldt med alt for gamle madvarer

Som Ekstra Bladet har beskrevet gennem godt og vel et år, risikerer forbrugerne at skulle løbe spidsrod gennem arsenaler af gammel, ulækker mad i danske supermarkeder.

Personalet har nemlig ofte ikke den fornødne omhu, tid eller uddannelse til at rydde op.

Artiklerne har fået Fødevarestyrelsen til at indføre dato-kontroller. Noget, som myndighederne ellers mener burde være unødvendigt, fordi detailhandlen selv har ansvaret for at holde orden på hylder og i kølediske.

Stort slemt fund

En rapport om et af de hidtil grelleste fund af gammel mad blev offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside tidligt tirsdag morgen.

Det viser sig, at en kontrollør 7. oktober besøgte 'Min Købmand' i landsbyen Jerlev sydvest for Vejle og på kort tid fandt knap 40 kilo gammel mad, hvoraf noget var over halvandet år for gammelt.

Torskerogn seks år gammel

Eksempelvis fandt man torskerogn produceret på omtrent det tidspunkt i sommeren 2013, hvor Belgiens konge, Albert den Anden, abdicerede og overlod tronen til sin ældste søn, Philippe.

Torskerognen havde fem års holdbarhed og blev for gammelt sidste sommer, viser kontrolrapporten, som også afslører, at solbærsaft, chips, mandler, figner og syltet ingefær var 100-300 dage for gammelt.

I alt fandt man i stikprøven 168 gamle varer, så Fødevarekontrollen stak købmanden en sur smiley ledsaget af en bøde på 10.000 kroner.

Det burde der være råd til at betale, for butikken - som for otte år siden blev reddet ved, at 200 borgere hver lagde 6000 kroner - gav i regnskabsåret 18/19 et overskud på 358.000 kroner.

Var advaret

Sagen kunne let have været undgået. I april år gav Fødevarestyrelsen nemlig Min Købmand en løftet pegefinger med besked på at rydde op.

Dengang tjekkede kontrolløren et par varer. Bruschetta-chips og noget dressing var for gammelt.

'Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, skrev Fødevarestyrelsen i april.' I denne måned faldt hammeren.

'Fuldstændig uacceptabelt'

Salgschef i Min Købmand-kæden Thomas Hvidberg Troelsen beklager sagen.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Vi har allerede igangsat stramninger af vores procedurer i denne butik og vil løbende følge op med købmanden for at sikre, at det ikke sker igen,' siger han

- Vi er i dialog med købmanden om, hvordan det kan ske. Der er tydelige regler for egenkontrol i butikker, og i denne butik er der nogle rutiner, som har fejlet, forklarer han.

Læs kontolrapporten med den sure smiley her.

Læs kontrolrapporten med en advarsel her.

Se også: To discountkæder afsløret: Her er mad et halvt år for gammel

Se også: Efter Ekstra Bladet-afsløringer: Netto-chef fyret

Se også: Netto-boss i skideballe til butikschefer: Jeg er vildt skuffet

Se også: Ekspert: Denne Netto-butik skal alle undgå

Se også: Netto blæser på Fødevarekontrol: Sælger gammel mad alligevel

Se også: Presset Netto offentliggør pinlig rapport

Se også: Netto solgte et år for gammel babymad

Se også: Netto flød med gammel mad: Et kvart ton spredt ud over fortovet

Se også: Rikke er Danmarks dato-duks: Hendes Fakta er næsten perfekt

Se også: Op til to måneder for gammelt: Rema i brøler med bøffer og babymad

Se også: På uanmeldt besøg: Finder gammel mad for 10.000 kroner i supermarked