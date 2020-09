Der kan være plastik i din kage

De kendte trøffel-agtige kager Snøfler er trukket tilbage fra markedet, da der er risiko for plastik i dem.

De er solgt i Netto, Føtex, Bilka, Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Rema 1000, Lidl, ABC-butikkerne, Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb samt Hans Følsgaard og kan også være at finde i andre butikker over hele landet.

'Kagerne tilbagetrækning grundet fund af stykker af plastik i enkelte kager og er derfor uegnet til menneskeføde,' lyder det i en pressemeddelelse.

Beslutningen om tilbagetrækningen er taget i samarbejde med Fødevarestyrelsen, og produkterne fjernes nu fra hylderne i supermarkederne.

'Har du som forbruger købt en pakke Snøfler, bedes du kassere varen eller returnere den til den butik, varen er købt i, mod forevisning af bon' opfordrer Bisca.

Der er tale om Snøfler 600 g 30 stk., Snøfler 200 g 10 stk. Snøfler 100 g 5 stk., Snøfler White 200 g 10 stk. med følgende bedst før-datoer: 10-01-2021, 17-01-2021, 24-01-2021, 31-01-2021.

Læs mere om tiilbagetrækningen her.

I 2017 kunne forbrugerne finde metal i Snøfler. Metalstykkerne kom fra en fjeder, som var knækket i maskinen og kommet med i dejen til produkterne.

Dengang kunne forbrugerne få deres penge tilbage uden fremvisning af en kvittering.

Kristian Walsøe, chef hos Bisca fastholder, at man skal fremvise en bon for at få pengene retur.

- Men hvis ikke, man har en bon, så kan man tage kontakt til os, så finder vi ud af noget, lover han.

Han vil ikke svare på, hvordan plastik kunne ende i kagerne. De oplysninger skal formidles til pressen fra et kommunikationsbureau, som Ekstra Bladet forsøger at få kontakt med.

Opdateres ...