Din bolig er under angreb

Seks bomber under din bolig

Priserne har været stigende de seneste 10 år, men det er ikke alt, der er fryd og gammen ved at være boligejer.

Vandstanden stiger for eksempel også flere steder og er en af seks bomberne under boligejerne, som Ekstra Bladet kigger nærmer på denne weekend.

I dette efterår har Danmarks længste vandløb, Gudenåen, for eksempel stille og roligt ædt sig ind på en lang række, fortrinsvis ældre ejendomme i den smukke, midtjyske ådal.

De senere år er vandstanden steget støt, og selv under den lange tørke sidste år, stod vandet højt. Årsagen er dels voldsom regn, dels at mange forhindringer gør det svært for vandet at løbe ud ad det lange åleje til udløbet i Randers Fjord.

I øjeblikket skændes politikerne i de midtjyske kommuner med lodsejerne om, hvem der skal gøre hvad - og navnlig betale - for at få fart på åen.

Vand ud af ørerne

- De snakker og snakker, men der sker ingenting. Vandet stiger bare siger kroejer Dragan Slijivic, som i flere uger har haft Gudenåen ubehageligt tæt på den idyllisk beliggende Svostrup Kro lidt nord for Silkeborg.

Dragan Slijivic har selv bekostet en stor mobildæmning og adskillige vandpumper. En af hans kunder stillede også noget afvandingsudstyr gratis til rådighed, da vandet stod få centimeter fra det gamle bindingsværk.

- Jeg er dybt taknemmelig for al den hjælp, vi har fået fra private, siger Dragan.

Det hele sejler

På Porskærvej et par kilometer opstrøms holder pensionist Kaj Nørgaard godt øje med naboens hus, der efterhånden nærmest ligger i vandkanten.

Kaj Nørgaard har ikke lyst til at hans vandudsigt bliver forbedret. Gudenåen er tæt nok på som det er. Foto: Ernst van Norde

- Min kone er født her, og jeg har boet her siden 1961. Åen har aldrig været så tæt på som nu, siger 75-årige Kaj Nørgaard.

- For et par år siden gik der kvier på engene mellem husene og åen. I dag er der ingen kreaturer, for engene står under vand hele året.

- Det hele sejler. Ingen af alle klogeågerne gør noget for at rense åen op, så vandet kan løbe frit, siger Kaj Nørgaard.

