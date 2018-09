Dårligt nyt for boligejere: Nationalbanken opfordrer til højere bidragssatser

Nationalbankens direktør mener, at realkreditinstitutterne bør polstres bedre økonomisk ved eksempelvis at hæve bidragssatserne

De danske realkreditinstitutter bør hæve bidragssatserne på deres udlån for at polstre sig bedre mod en eventuel ny finanskrise a la den, det meste af verden oplevede i 2008.

Sådan lyder den opsigtsvækkende besked fra Nationalbankens direktør, Lars Rohde.

- Hvis vi får en forstærket udgave af 2008, og det kan man jo aldrig udelukke, så vil vi blive stillet over for et stort dilemma. Nemlig hvordan vi sikrer, at realkreditinstitutter med store tab videreføres, uden at staten skal til lommerne, siger han til DR.

Sagen er, at de danske banker siden finanskrisen har været underlagt en række krav til, hvor mange penge de skal have på kistebunden i forhold til deres samlede udlån.

Men kravene gælder ikke for realkreditinstitutterne, og det er et problem, mener Lars Rohde, der gerne vil undgå, at staten skal punge ud for at holde realkreditinstitutterne fra konkursens rand.

'Fair forsikringspræmie'

Under og efter finanskrisen er 62 danske banker gået neden om og hjem. Derfor trådte staten til med fem bankpakker og garantier for 3500 milliarder kroner.

Men hvis realkreditinstitutterne i god tid inden en eventuel ny finanskrise lægger flere penge til side, vil de selv kunne klare sig igennem en krise, uden at staten igen skal tage store risici med skatteborgernes penge.

Ifølge DR vil ekstraregningen for boligejerne ved de forhøjede bidragssatser være på mellem 200 og 1100 kroner årligt per lånte million kroner.

- Jeg synes, det er en forsikringspræmie, der er værd at betale, siger Lars Rohde, som dog også åbner op for, at realkreditinstitutterne udbetaler mindre udbytter til aktionærerne og i stedet lægger seddelbundterne i pengeskabet.

I modsætning til bankerne drejede ingen danske realkreditinstitutter nøglen om under finanskrisen.

Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

Ti år siden

I denne måned er det ti år siden, at den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers gik konkurs og sendte en bølge af finansiel krise ud i resten af verden.

Både i Danmark og i en lang række andre lande førte finanskrisen blandt andet til en markant afmatning af økonomien, ligesom arbejdsløsheden steg.

Det har tidligere medført stor modvind for realkreditinstitutterne, når de har hævet bidragssatserne.

I august afgjorde Østre Landsret eksempelvis en sag, hvor en gruppe boligejere har sagsøgt BRF Kredit - der nu hedder Jyske Realkredit - og Totalkredit, som er ejet af Nykredit. Sagen faldt ud til realkreditinstitutternes side, men boligejerne har anket til Højesteret.

